"90' Enquêtes" : Noël, réveillon du 31, la course aux bonnes affaires sur TMC mardi 3 décembre 2024

Mardi 3 décembre 2024 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de découvrir dans "90' Enquêtes" le document inédit « Noël, réveillon du 31 : la course aux bonnes affaires ».

À l’approche des fêtes, de nombreux Français se posent les mêmes questions : quels cadeaux offrir à ses proches pour Noël ? Quels plats préparer à ses convives pour le réveillon ? Comment et avec qui fêter le nouvel an ? En clair, comment finir l’année en beauté et, si possible, sans trop dépenser ?

À Noël, le plus gros poste de dépense des Français, ce sont les cadeaux. Et en priorité, ceux des enfants. Les magasins de jouets redoublent d'efforts pour attirer les acheteurs, mais comment faire son choix, même au dernier moment ?

Un Noël réussi, c’est aussi une table bien garnie. Proposer des produits festifs et de qualité, c'est la mission d'Alexis, un directeur de supermarché en Bourgogne. Pour attirer le chaland, il va devoir user de toutes les ruses, quitte à casser ses prix…

Les fêtes de fin d’année sont connues pour être une période où l’on mange beaucoup, et parfois même, un peu trop. Julien l’a bien compris, sur le marché de Noël de Montbéliard il compte bien régaler les visiteurs avec sa célèbre fondue savoyarde. Mais va-t-il réussir à écouler ses dizaines de kilos de fromage ?

Enfin vient la Saint-Sylvestre, une fête joyeuse, mais également stressante pour Laure et son compagnon, Jean François. Ce couple de traiteurs s'est lancé dans un pari fou : organiser une soirée complète, avec repas et fête endiablée pour une centaine de clients. Cependant, au dernier moment, ils vont devoir faire face à des imprévus, sans perdre leur sang-froid…