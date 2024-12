"Zone Interdite" dimanche 8 décembre 2024 sur M6 : Villes moyennes et centres-villes, quand l’insécurité gagne du terrain

Dimanche 8 décembre 2024 à 21:10 sur M6, Ophélie Meunier présentera un nouveau numéro du magazine "Zone Interdite" consacré à l'insécurité qui gagne du terrain dans les villes moyennes et les centres-villes.

Alors qu’on la croyait réservée aux grandes agglomérations, l’insécurité se propage désormais aux villes moyennes mais aussi aux centres des petites villes, jusqu’ici épargnées.

Durant un an, les équipes de "Zone Interdite" ont enquêté au cœur de communes récemment gagnées par la délinquance, notamment sous l’influence du trafic de drogue. Après avoir conquis les périphéries des grandes métropoles, celui-ci impose aujourd’hui sa loi un peu partout en France. On voit exploser le nombre de tentatives d’homicides (+12 % en un an) ainsi que les coups et blessures volontaires (+50 % depuis 2017). Ce climat d’insécurité empoisonne aujourd’hui la vie de millions de Français. Comment en est-on arrivé là et pourquoi les pouvoirs publics ont-ils autant de mal à endiguer le phénomène ?

C’est un nom apparu brutalement sur la carte de la délinquance. Depuis cet été, les 37 000 habitants d’Échirolles (Isère), près de Grenoble, ont vu se multiplier d’un seul coup les règlements de compte en plein centre-ville. Les dealers y ont carrément colonisé tout un immeuble juste sous les fenêtres de la police municipale ! Pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, la maire de la ville a ordonné l’évacuation de l’immeuble, une opération qui a fait grand bruit dans les médias. "Zone Interdite" a suivi toute cette opération et le chamboulement qu’elle a engendré pour des dizaines d’habitants qui se sont retrouvés délogés de chez eux.

Autrefois réputée pour sa douceur de vivre et ses soirées étudiantes, Rennes (Ille-et-Vilaine) fait partie de ces villes sur lesquelles le trafic de drogue a tissé sa toile en l’espace de quelques années. La métropole bretonne compte aujourd’hui plus de trente points de deal, un nombre multiplié par trois en 10 ans ! Les habitants se retrouvent au cœur d’une guerre de territoire qui se déroule sous leurs fenêtres. Comment mettre un terme à cette situation que le ministre de l’intérieur qualifie de « mexicanisation » ?

Un autre phénomène dépasse aujourd’hui les pouvoirs publics : celui de l’immigration illégale. À Lyon (Rhône), le quartier de la Guillotière fait face depuis plusieurs mois à l’installation non maitrisée de migrants. Leur nombre est tel qu’un campement sauvage s’est monté dans un square en pleine ville. Faute de perspectives, une partie d’entre eux risquent de basculer dans la délinquance : vols de portables, trafics de cigarettes… Certains deviennent même les petites mains des trafiquants de drogue. Beaucoup sont sous le coup d’une OQTF mais comme souvent en la matière, ces procédures d’expulsion sont particulièrement compliquées à mettre en pratique…