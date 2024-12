"C dans l'air" vendredi 6 décembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 6 décembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 6 décembre 2024, Axel de Tarlé recevra : Elizabeth Martichoux, éditorialiste politique, et auteure avec Catherine Mangin de "L'art de perdre en politique", aux éditions Stock

La défaite fait partie de la politique, et les héros sont souvent les beaux perdants. Mais qu'est-ce qu'un beau perdant ? Et qu'est-ce qu'un mauvais perdant en politique ? Du célèbre "Au revoir" de Valéry Giscard d'Estaing en 1981 - une mise en scène restée culte - aux récents échecs électoraux du clan Macron, des défaites de Valls, de Ségolène Royal ou de Nicolas Sarkozy, à celles de Jean-Luc Mélenchon, que reste-t-il des déroutes des politiques, souvent décrits comme des conquérants ?

Elizabeth Martichoux et Catherine Mangin retracent ces parcours, faits de hauts et de bas, et vont à la rencontre des acteurs et témoins de grands moments de la vie politique. Jacques Chirac a mis 30 ans à conquérir le pouvoir, et a perdu deux présidentielles, ce qui a forgé son caractère, et aiguisé sa pratique de la politique. "C'est vrai que ce qu'on ne sait pas, c'est qu’en politique on perd plus qu'on ne gagne", affirme Elizabeth Martichoux. Alors comment tirer bénéfice de ses échecs dans un pays qui n'aime pas la défaite ? C'est là-dedans que réside "L'Art de perdre en politique".

Elizabeth Martichoux, éditorialiste politique, et auteure avec Catherine Mangin de "L'art de perdre en politique", aux éditions Stock, analysera avec nous la crise politique actuelle. Michel Barnier, défait par une motion de censure cette semaine, fait-il un bon perdant ? Et peut-on analyser cette semaine comme victorieuse pour de Marine Le Pen, elle qui a déclaré qu'elle ne considérait pas le vote de la censure comme "une victoire".

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Valérie Lecasble, editorialiste politique pour Lejournal.info

Rachel Garrat-Valcarcel, journaliste politique au Monde.

Gael Sliman, président et cofondateur de l'Institut Odoxa.

Le thème de l'émission :

Qui à Matignon ?… Macron joue gros

Un Premier ministre "dans les prochains jours" et une loi spéciale reconduisant le budget 2024 votée "mi-décembre". Dans une allocution télévisée, le président de la République a dessiné hier soir l’agenda des prochaines semaines, au lendemain de la censure du gouvernement Barnier. Emmanuel Macron est revenu sur la genèse de la crise politique, la dissolution qui "n’a pas été comprise" et s’est projeté vers l’avenir, assurant qu'il accomplirait son mandat "pleinement, jusqu'à son terme".

Le chef de l’Etat n’a en revanche rien révélé de ses intentions sur la suite et a longuement critiqué ceux qui ont voté la censure, les accusant de s’être unis dans un "front antirépublicain, aidés par des forces qui gouvernaient encore le pays hier". Emmanuel Macron a ciblé ainsi les socialistes sans les nommer. Ce qui n’est pas passé.

"Je ne connais qu'un front antirépublicain, celui donne des gages à l'extrême droite, qui la banalise et qui négocie exclusivement avec elle" a écrit hier soir sur X, le Premier secrétaire du PS.

Le PS qui veut faire partie de l’équation de sortie de crise a été reçu ce vendredi à l’Elysée. Interrogé à la sortie de cette rencontre, Oliver Faure a rappelé que "le PS ne participera en aucun cas à un gouvernement dirigé par un Premier ministre de droite". Le député socialiste du Val-de-Marne a également indiqué que le chef de l'Etat n'avait posé "aucun préalable sur aucun sujet" et qu'il s'était "engagé" à "appeler les autres formations du Nouveau Front Populaire pour discuter avec elles". Un peu plus tôt, le premier secrétaire du PS avait appelé le chef de l’Etat à désigner un "préfigurateur" pour organiser les négociations en vue de former un gouvernement.

À la mi-journée, Jean-Luc Mélenchon a estimé sur X que LFI n'avait "donné aucun mandat à Olivier Faure ni pour aller seul à cette rencontre, ni pour négocier un accord et faire des 'concessions réciproques' à Macron et LR. Rien de ce qu'il dit ou fait n'est en notre nom ou en celui du NFP", a déclaré le chef de file de La France insoumise. Du côté de LR, le ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a affirmé que "la droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche". Des représentants de droite qui seront reçus ce soir à l’Elysée par Emmanuel Macron.

Alors qui pour succéder à Michel Barnier à Matignon ? Une chose est sûre le prochain Premier ministre est attendu par de pied ferme par les agriculteurs, opposés à l’accord Mercosur que la présidente de la Commission européenne veut finir de négocier rapidement, mais aussi les fonctionnaires qui manifestaient jeudi partout en France pour alerter sur la "dégradation" de leurs "conditions de travail et de rémunération". Les journalistes de C dans l'air ont suivi une enseignante qui a pris part à l’un des cortèges ainsi que le président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le dérapage des finances publiques. Cette dernière a débuté mardi ses travaux avec les auditions de responsables d'administrations, avant celle de l'ex-ministre Bruno Le Maire le 12 décembre prochain.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.