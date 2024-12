"C l’hebdo" samedi 7 décembre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 7 décembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 7 décembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Comment sortir de la crise politique ?



Pierre Rosanvallon, historien et sociologue, auteur du livre "Les Institutions invisibles" aux éditions du Seuil.

Michel Barnier censuré, récit d’un saut dans l’inconnu

Blanche Leridon, directrice éditoriale de l’Institut Montaigne.

Pauline de Saint Remy, cheffe du service politique de Politico.

Claire Gatinois, journaliste politique au Monde.

20:55 C L'hebdo, la suite

Thomas Dutronc présentera son album "Il n’est jamais trop tard".

Stéphane Freiss et Ethan Oliel pour la pièce "Le Cercle des poètes disparus" au Théâtre Libre à Paris.

Lisa Azuelos, pour le documentaire "My way" sur Canal+.