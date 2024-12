"C dans l'air" samedi 7 décembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 7 décembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce samedi 7 décembre 2024, Axel de Tarlé recevra Laurence Haim, journaliste, spécialiste des Etats-Unis, réalisatrice du documentaire « Donald Trump, Dieu et les siens ».

Aujourd'hui, la cathédrale Notre-Dame est au centre du monde, cinq ans après l'incendie qui l'avait ravagée. Notre-Dame, et Donald Trump aussi...Pour son premier déplacement en tant que président élu, il a choisi Paris et rencontrera Emmanuel Macron à l'Elysée avant la cérémonie. Un geste fort, et un coup diplomatique pour Emmanuel Macron, dont les relations avec Donald Trump avaient été bonnes dès 2017, avant de se dégrader, sur fond de sortie de l'Accord de Paris sur le climat, de désaccord sur le nucléaire iranien, et sur l'Otan.

"J'ai l'honneur d'annoncer que je me rendrai à Paris samedi", a écrit Donald Trump pour annoncer sa venue, qualifiant Notre-Dame de Paris de "cathédrale magnifique". Il a également salué le "boulot formidable "accompli par Emmanuel Macron pour permettre cette rénovation en un temps record, lui qui préconisait pendant l'incendie d'"envoyer un avion bombardier" sur l'édifice pour "agir vite" contre les flammes. Une présence importante, car les Etats-Unis sont le premier donateur pour la reconstruction, avec 70 millions de dollars dépensés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également annoncé sa présence aujourd'hui à Paris, avec l'espoir de s'entretenir avec Donald Trump sur le conflit sur son sol, alors même que Trump avait dit vouloir mettre fin rapidement à la guerre. Une quarantaine de chefs d'Etat sont attendus à la cérémonie.

Laurence Haïm, journaliste spécialiste des Etats-Unis, réalisatrice du documentaire « Donald Trump, Dieu et les siens », reviendra sur le sens de la visite du président élu Donald Trump à Paris aujourd'hui. Evènement diplomatique, symbolique, et religieux, la réouverture de Notre-Dame est le premier déplacement du président élu, qui prendra ses fonctions le 20 janvier 2025. Sa visite à l'Elysée, suivie de celle de Volodymyr Zelensky, aura-r-elle un impact sur ses futures relations avec la France, mais aussi sur le conflit en Ukraine ? Enfin, comment interpréter les premières décisions de Donald Trump depuis son élection ? Et qu'attendre de la fin du mandat de Joe Biden, absent aujourd'hui à Paris, et représenté par son épouse Jill.

Richard Werly, journaliste, correspondant à Paris du média suisse Blick.ch

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Télévisions.

Agathe Lambret, journaliste politique à Franceinfo.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :

Notre-Dame s'inaugure... sans gouvernement

Notre-Dame de Paris renaît de ses cendres. Après cinq ans de travaux intégralement financés par les dons, la mythique cathédrale est inaugurée aujourd'hui par une cinquantaine de chefs d'Etat, dont Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Un chantier titanesque et au calendrier respecté. Une grande réussite pour Emmanuel Macron.

Mais les images du week-end ne feront pas oublier la crise politique dans laquelle se trouve la France depuis six mois, et qui a empirée cette semaine avec la chute du gouvernement Barnier. Emmanuel Macron consulte en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Hier, les socialistes ont été reçus à l'Elysée. Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, s'est dit prêt à discuter sur la base de « concessions réciproques. La fracture devient donc nette avec la France insoumise mais la formation d'un gouvernement allant du PS aux LR est loin d'être acté : Bruno Retailleau affirme que la droite « ne pourra faire aucun compromis avec la gauche ».

Lundi, ce seront les communistes qui iront discuter à l'Elysée. André Chassaigne, le président du groupe à l'Assemblée, affirme qu'un Premier ministre de gauche est « indispensable » pour dénouer la situation. Il propose un « pacte républicain et social » pour cela. C dans l'air a suivi dans sa circonscription cette figure du Palais Bourbon, en fonction depuis vingt-deux ans.

Pendant ce temps, dans la droite versaillaise, certains regrettent la chute de Michel Barnier et rejettent tous compromis avec une gauche alliée aux Insoumis. Certains préféreraient un rapprochement avec le RN mais avec quarante députés à l'Assemblée, la crainte est surtout que la droite ne tienne plus un rôle majeur.

Alors, quel Premier ministre Macron va-t-il choisir ? Les communistes pourraient-ils s'associer au futur gouvernement ? Quel est la stratégie des Républicains depuis la censure ?

