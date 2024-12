"Vintage Mecanic" : Restauration d'une Renault 5 GTL Retrofit sur RMC Découverte mardi 10 décembre 2024

Mardi 10 décembre 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de "Vintage Mecanic", présenté par François Allain, consacré à la restauration d'une Renault 5 GTL Retrofit

Pionnière incontestée dans le monde de la télévision automobile en France, l'émission "Vintage Mecanic" continue d'émerveiller les téléspectateurs avec son mélange unique d'expertise mécanique, de passion pour les voitures classiques et d'exploration des trésors automobiles cachés.

Renault 5 GTL Retrofit

Pour ce chantier, François prend la casquette d'un ingénieur, Il se lance dans l'électrification d'une Renault 5 GTL !

François s'est donné pour objectif de commercialiser ce prototype et d'en faire la première Renault 5 GTL retrofit au monde ! Refonte de l'habitacle avec des sièges version sport, nouveau tableau de bord et peinture aux couleurs plus sport !

Pour la partie mécanique, remplacement du moteur thermique par un moteur électrique, amélioration du système de freinage et suspensions pour obtenir une version plus sportive de la R5 GTL. Transformation de la boîte de vitesses pour le passage électrique du véhicule.

François sera-t'il le premier au monde à électrifier une Renault 5 GTL ?