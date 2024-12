"C l’hebdo" samedi 14 décembre 2024, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 14 décembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 14 décembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Francois Bayrou à Matignon : vers une sortie de crise ?

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre.

Surpopulation, bâtiment insalubre : nos images à l’intérieur de la prison de Pierre Palmade

Archibald Celeyron tire la sonnette d’alarme sur l’état de nos prisons en France.

20:55 C L'hebdo, la suite

Amanda Lear pour l’album “Let me entertain you”.

Jean-Luc Reichmann, pour l’émission “Les douze coups de Noël” le 24 décembre 2024 sur TF1.

Vassili Schneider présentera la pièce “La prochaine fois que tu mordras la poussière”.

Hatik, pour son album “+1”.