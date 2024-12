"La grande librairie" mercredi 18 décembre 2024, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 18 décembre 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

"La Grande Librairie" consacre cette semaine une émission spéciale à Françoise Sagan, à l’occasion des vingt ans de sa disparition et des soixante-dix-ans de la parution de Bonjour tristesse.

« Charmant petit monstre » ou monstre sacré de la littérature ? Les invités d'Augustin Trapenard exploreront l’héritage de Françoise Sagan, à travers son œuvre et sa vie, toutes deux empreintes d’une folle liberté.

Les invités de l'émission du mercredi 18 décembre 2024 :

Anne Berest qui lui a consacré un livre « Sagan 1954 » (Stock) et rédigé les préfaces de « Derrière l’épaule » et « Le miroir égaré » (tous deux au Livre de Poche).

Olivia de Lamberterie dont les œuvres de Sagan l’accompagnent depuis des années. Elle l’a interviewée de nombreuses fois en tant que journaliste. Le titre de son premier « Avec toutes mes sympathies » (Stock, 2018) est un clin d’œil à Françoise Sagan.

Denis Westhoff, le fils de l’écrivaine, partagera ses souvenirs d’enfance et racontera comment il fait perdurer l’héritage de Sagan. Il lui consacre cette année une biographie riche en photographies et en anecdotes, « Les Années Sagan 1954-1985 » (éditions Gourcuff Gradenigo).

Spécialiste de l’œuvre de Sagan à qui elle a consacré sa thèse, la chercheuse en littérature française et agrégée de lettres modernes, Céline Hromadova nous éclairera sur les spécificités de l’œuvre de Sagan, comme sur le phénomène médiatique qu’elle a représenté. Elle co-dirige un ouvrage d’analyses de l’œuvre de Sagan, « Bonjour tristesse 1954-2024 » (Classiques Garnier).

Seront également présents Charles Dantzig, dont le « Dictionnaire égoïste de la littérature française » (Grasset) révèle une lecture précise et inédite de l’œuvre de Françoise Sagan. Et Clara Dupont-Monod, grande lectrice et admiratrice de l’écrivaine, racontera son génie littéraire, mais aussi ce qui l’anime et la fascine à la lecture de ses livres.

Sylvie Testud sera présente sur cette émission hommage à Françoise Sagan.