"C dans l'air" lundi 16 décembre 2024, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 16 décembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 16 décembre 2024, Caroline Roux recevra : Olivier Babeau, économiste, essayiste, et président de l'institut Sapiens.

Dans la nuit de vendredi à samedi, l'agence de notation Moody's a dégradé la note de la France d'un cran, à Aa3. L'agence américaine avait prévenu une semaine plus tôt, que la censure du gouvernement Barnier pourrait avoir un impact "négatif". "Il est très peu probable que le prochain gouvernement réduise durablement l’ampleur des déficits budgétaires", estime Moody’s. Une décision qui intervient juste après la nomination de François Bayrou à Matignon.

Olivier Babeau réagira à cette dégradation de la note de la France et à ses conséquences. Il analysera aussi le rôle du politique dans la maîtrise de la dette publique. Le nouveau premier ministre, François Bayrou, a promis que, devant cette situation "héritée de décennies entières", il aurait pour "ligne de conduite" de "ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté". Olivier Babeau nous donnera les mesures prioritaires, qui, selon lui, doivent être prises par le nouveau gouvernement pour redresser la situation.

17:45 "C dans l'air"

Alex de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Nathalie Mauret, reporter politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Seline Soula, journaliste au pôle Outre-mer de France Télévisions.

Patrick Coulombel, architecte.

Dominique Voynet (en duplex), députée, ancienne directrice de l’agence régionale de santé de Mayotte.

Le thème de l'émission :

Les bidonvilles, qui représentent un tiers des logements, ont été entièrement détruits, des arbres et des poteaux électriques sont tombés à terre, la plupart des routes sont impraticables, les communications extrêmement difficiles, même les bâtiments en dur n’ont pas résisté aux vents jusqu’au centre de commandement de la préfecture dont le toit a été arraché ou l’hôpital qui est très endommagé. C’est un paysage cataclysmique qu’offre aujourd’hui Mayotte, le département français le plus pauvre, après le passage du cyclone Chido samedi.

Depuis une course contre la montre s’est engagée pour venir en aide aux sinistrés de l’archipel français de l’océan Indien et pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Alors que les autorités craignent un bilan humain très lourd. "Certainement des centaines" voire "quelques milliers de morts" a déclaré dimanche le préfet de Mayotte. "Dans une préparation de crise, on essaie de faire tout ce qui est en notre possible. Si c'était à refaire, je referais encore plus, pour aller encore plus loin dans l'information", a ajouté le préfet François-Xavier Bieuville. "Dans les deux jours qui ont précédé, on a ouvert 120 centres, on a mis à l'abri à peu près 10.000 personnes. Nous ferions encore plus s'il le fallait, je pense que nous n'avons pas suffisamment fait ".

Les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, sont arrivées sur place ce lundi, de même que leur collègue de la Francophonie Thani Mohamed-Soilihi, originaire de l'archipel. Par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, la Commission européenne s'est dit "prête à apporter du soutien dans les jours à venir".

Sur l’archipel, l’eau manque déjà cruellement et la situation s’annonce critique. Un pont aérien a été mis en place depuis la Réunion pour acheminer des secours et du matériel. Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, qui enchaîne les réunions sur Mayotte et les consultations pour former son gouvernement, a affirmé "mobiliser l’ensemble des moyens" de l’Etat pour venir en aide aux habitants. Au moins 100 000 personnes se trouveraient sans toit, ni eau. Emmanuel Macron présidera ce soir à 18 heures une réunion sur Mayotte au centre de crise. L'Assemblée nationale de son côté va observer une minute de silence à 16 heures, en hommage aux victimes.

Alors quelle est la situation à Mayotte ? Comment venir en aides aux sinistrés ? Traversé par des crises migratoires, sanitaires et sociales, comment cet archipel est-il devenu depuis des années un laboratoire aux politiques de gouvernement ? Quelles solutions à la crise à Mayotte ? Enfin un gouvernement sera-t-il nommé avant les fêtes de fin d'année ? Où en sont les consultations ?

