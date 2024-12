"Enquête d'action" : Accidents de la route, incendies criminels, alerte en Belgique, vendredi 20 décembre 2024 sur W9

Vendredi 20 décembre 2024 à 21:10, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un inédit du magazine "Enquête d'action" : « Accidents de la route, incendies criminels : alerte en Belgique ! ».

Charleroi en Belgique, un quotidien sous tension pour les pompiers : en moyenne, 24 interventions par jour rien que l’année dernière. En 2023, 500 personnes sont décédées dans un accident de la route ; une mortalité 10 % plus importante qu’en France, par rapport au nombre d’habitants.

Les accidents graves s’enchaînent et certains sont impressionnants : une femme coincée dans son véhicule 8 mètres plus bas, au fond d’un ravin. Les blessés et les urgences s’enchainent à un rythme effréné.

La ville fait également face à une augmentation de la criminalité : alerte à la bombe, feux de voiture et parfois des incendies totalement hors de contrôle… Un château occupé par des squatteurs s’est embrasé, la mission s’avère très complexe. Greg et son équipe parviendront-ils à sauver la bâtisse qui menace de s’effondrer à tout moment ?

Pour les urgences vitales, les pompiers peuvent compter sur l’aide des secouristes de l’hôpital de Charleroi. Piétons renversés, accidents domestiques ou encore évacuation d’un blessé à plus de 5 mètres de hauteur : régulièrement, ils unissent leurs forces.

Immersion au cœur de l’urgence au royaume de Belgique.