"Zone Interdite" dimanche 22 décembre 2024 sur M6 : Marchés de Noël, qui peut faire de l’ombre à Strasbourg ?

Dimanche 22 décembre 2024 à 21:10 sur M6, le magazine "Zone Interdite" sera consacré aux Marchés de Noël qui mettent chaque année des étoiles dans les yeux de millions de Français.

Illuminations féeriques, sapins monumentaux, gastronomie, artisanat… Depuis une trentaine d’années, les marchés de Noël ont conquis toute la France. Le plus grand et le plus ancien d’entre eux, celui de Strasbourg, a désormais des challengers.

L’an dernier, la capitale alsacienne a attiré 3,3 millions de visiteurs durant les fêtes. Un record ! Un succès qui donne des idées à d’autres communes en Alsace, mais également dans le Nord, et même sur les rives de la Méditerranée. Zone Interdite va vous faire vivre la féérie de Noël au cœur de ces villes qui, chaque année, investissent des millions d’euros afin de rendre leur marché de Noël incontournable.

À 80 kilomètres de Strasbourg (Bas-Rhin), le petit village de Kaysersberg compte un peu plus de 2 800 habitants. Mais en décembre, ce sont 300 000 personnes qui se pressent dans les allées de son marché de Noël. Des tour-opérateurs affrètent même des autobus entiers pour y amener leurs clients ! Pour se démarquer, les organisateurs ont tout misé sur la tradition avec quarante artisans et quinze restaurateurs triés sur le volet. Des biscuits traditionnels alsaciens de Patrick Loewert aux luxueuses boules de Noël confectionnées par Pascal Philibert, un maître-verrier, certains espèrent réaliser en un mois le tiers de leur chiffre d’affaires de l’année !

Arras (Pas-de-Calais) ambitionne de faire de son marché de Noël le plus grand des Hauts-de-France. Pour cela, la ville voit toujours plus grand avec toujours plus de chalets : 140 cette année ! Et pour booster sa fréquentation, elle compte sur Thomas Delforge. Ce Belge de 39 ans représente la huitième génération d’une famille de forains. Il a investi lui-même plus d’un million d’euros dans un spectaculaire sapin de 25 mètres illuminé par 40 000 ampoules, une immense patinoire et un bar éphémère doté d’un rooftop. Arras a ainsi mis la barre haute cette année : battre son record de plus d’un million de visiteurs !

À l’autre bout de la France, dans les Pyrénées-Orientales, Barcarès a bien l’intention de prouver que le Sud a lui aussi une vraie tradition de Noël. Cette station balnéaire d’à peine 6 000 habitants a investi, cette année encore, plus de six millions d’euros pour créer l’un des marchés les plus spectaculaires de France. Illuminations, parc d’attractions géant et même banquise artificielle, la ville ne recule devant rien pour attirer les visiteurs. Mais les commerçants vont devoir faire face, cette année, à un défi inédit. Quelques jours avant l’ouverture, une partie du marché a été ravagée par un incendie. Mickaël Casas, le plus important restaurateur du marché, va devoir faire sans le gigantesque chalet de 400 places assises sur lequel il s’appuyait les années précédentes. Comme les 150 autres exposants du marché, il va devoir rapidement se réinventer. Tous auront six semaines à peine pour faire de cette nouvelle édition un succès.