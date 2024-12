"Faites entrer l'accusé" : Le crime presque parfait de Georges Pierru et Grit Bergmann dimanche 22 décembre sur RMC Découverte

Dimanche 22 décembre 2024 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro de "Faites entrer l'accusé" : « Le crime presque parfait de Georges Pierru et Grit Bergmann ».

On l'attend toujours, le crime parfait ! Ce crime sans indices, sans trace... Sans erreur. Un crime qui ressemblerait à une mort naturelle ou un suicide et sur lequel les enquêteurs et les juges les plus chevronnés se casseraient les dents... Ce crime parfait, un couple a bien failli le commettre, le 26 septembre 2011, à Eze, près de Monaco.

Quand le corps de Drost Nothoff, un industriel allemand, a été retrouvé pendu dans le salon, tout portait à croire qu'il s'était suicidé... Pas d'effraction, pas de trace, pas d'empreinte. Pas de vidéo surveillance. Pas d'ennemis...

Autant dire qu'il en a fallu de la persévérance aux gendarmes pour résoudre l'énigme ! Car, des suspects, ils en avaient : Grit Bergmann, l'ex-compagne et l'héritière, de Drost Nothoff, et son nouveau conjoint, Georges Pierru, un artiste peintre, qui se présentait comme l'élève de Picasso. Le couple a rendu visite à la victime la veille de sa mort. Mais comment auraient-ils pu le tuer, s'ils n'étaient pas présents le jour du décès ?...

Un casse-tête que la justice a finalement su résoudre, même si l'affaire a échappé longtemps aux radars de la presse.

Sept ans après la mort de Drost Nothoff, en novembre 2018, Grit Bergmann et Georges Pierru ont été condamnés à la même peine : 25 ans de prison, pour assassinat.