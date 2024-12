"C dans l'air" vendredi 20 décembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 20 décembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI.

Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé hier lors de sa grande conférence de presse annuelle. Lors de ce point diffusé à la télévision, il a reconnu que son pays aurait dû se lancer à l'assaut de l'Ukraine "plus tôt" et être mieux préparé, assurant que la Russie a été "trompée" et "contrainte" de lancer son offensive."S'il était possible de revenir en arrière, en sachant ce qui se passe aujourd'hui, j'aurais envisagé de décider de lancer une opération spéciale (en Ukraine) plus tôt", a-t-il déclaré

Par ailleurs, Vladimir Poutine s'est dit jeudi, au cours de sa séance annuelle de questions-réponses télévisée, prêt à rencontrer "à n'importe quel moment" le président élu américain Donald Trump, qui a récemment appelé à un cessez-le-feu et à des négociations entre l'Ukraine et la Russie. "Je suis prêt à le faire, bien sûr. A n'importe quel moment", a-t-il affirmé. Il s'est également exprimé pour la première fois sur la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'"une défaite", et qu'il n'avait toujours pas rencontré l'ancien président syrien, réfugié en Russie.

Elsa Vidal décryptera la prise de parole de Vladimir Poutine hier, qui a duré 4h30. Elle reviendra aussi sur la situation sur le front ukrainien, ainsi que sur l'inflation galopante en Russie.

Un gouvernement avant Noël ? C’est la promesse faite par François Bayrou hier soir sur France 2 après ses consultations groupées dans l’après-midi. Ses interlocuteurs ont jusqu’à la mi-journée pour lui répondre et dire s’ils acceptent de rentrer au gouvernement. Qui pourrait en faire partie ? Le Premier ministre a cité le nom de Bruno Retailleau qui a montré, selon ses mots, qu’il "avait trouvé des décisions et des orientations qui répondaient à une partie de ce que l’opinion demande". Et ce alors que son maintien au ministère de l’Intérieur est une ligne rouge pour les écologistes et les socialistes à qui le chef du gouvernement assure offrir une ouverture sur la réforme des retraites adoptée en 2023. Pas d’abrogation, ni de gel mais une reprise des discussions. "On reprend mais on ne suspend pas parce que lorsque l’on suspend évidement on ne reprend jamais" a affirmé le chef du gouvernement.

Des propos qui sont loin d’avoir convaincus à gauche. À la sortie de la réunion hier, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré que son parti n'a "pas trouvé de raison de ne pas censurer" le Premier ministre nommé il y a six jours. "Nous sommes consternés par la pauvreté de ce qui nous est proposé", a-t-il ajouté. "Nous ne participerons pas à ce gouvernement", a redit Olivier Faure. "Il faut vraiment que le Premier ministre se réveille et prenne conscience de ce qui se joue maintenant". Les écologistes sont également en colère. "On a dû hausser le ton en fin de réunion (...) On a eu l'impression qu'on se moquait de nous [sur le budget]", a déploré la patronne d'EELV, Marine Tondelier. "Nous lui avons demandé de ne pas recourir au 49.3, ce qu'il refuse", a regretté de son côté le député communiste Stéphane Peu.

Le Premier ministre a expliqué hier soir qu'il n'utilisera pas le 49.3 "sauf s'il y a blocage absolu sur le budget". Un budget 2025 qu’il espère faire aboutir mi-février. Quant à la reconstruction de Mayotte, dévastée depuis le passage du cyclone Chido, François Bayrou a dit espérer qu’elle puisse se faire dans des délais "brefs", "peut-être deux ans", pendant qu’Emmanuel Macron, sur place, mesurait le désespoir et la colère de la population.

Au terme de sa première journée dans l'archipel français, le chef de l’Etat a été pris à partie et hué à plusieurs reprises, hier soir, par une foule de personnes qui criaient "Macron démission" et demandaient de l’eau, de la nourriture. Accusé de ne pas avoir suffisamment anticipé les conséquences du passage du cyclone, le chef de l’Etat s’est défendu en évoquant les alertes émises et a promis aux Mahorais d’accélérer les choses avec notamment une loi spéciale, avant de lancer : "N'opposez pas les gens ! Si vous opposez les gens on est foutu, parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si ce n'était pas la France vous seriez 10 000 fois plus dans la merde !", s'est époumoné le président.

Des propos qui ont été vivement dénoncés ce vendredi par les partis d’opposition, notamment à gauche également indignés par une enquête publiée cette semaine dans Le Monde. D'après le quotidien, le chef de l'Etat aurait notamment dit, en 2023, devant son ministre de la Santé Aurélien Rousseau, que "le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou". L’Élysée a démenti "fermement ces propos rapportés qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification auprès de la présidence avant publication".

Emmanuel Macron est également interpellé depuis la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy mercredi par la Cour de cassation sur la question du retrait de sa légion d’honneur. L’ex-président a écopé d’une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et un an sous bracelet électronique pour corruption et trafic d’influence. L’intéressé a dénoncé une "injustice" et a annoncé son intention de faire un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Ce recours n’est toutefois pas suspensif. Nicolas Sarkozy devrait être convoqué – en principe dans un délai inférieur à un mois – devant un juge d’application des peines (JAP), qui fixera les modalités de son bracelet, posé ultérieurement. En pratique, sa pose lui imposera de demeurer à domicile à certaines heures de la journée, généralement la nuit.

