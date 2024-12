"Sept à Huit" dimanche 22 décembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 22 décembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 22 décembre 2024 :

La fête à Chenonceau, un château relooké comme vous ne l'avez jamais vu.



Escapade gourmande sous les Halles de Dijon : Huitres, truffes et produits millésimés.

Les surprises d'un grand chef étoilé.



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 22 décembre 2024 :

Affaire Pelicot, tous coupables



Les coulisses du dernier acte d'un procès historique.

Les nouveaux maîtres de Damas

Un document exclusif de Sept à Huit.

Les premiers pas d'Angélique, la nouvelle Miss France



19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Les révélations de Jean-Claude Van Damme sur sa famille



Il est devenu culte autant pour ses prises d'art martiaux que pour ses phrases énigmatiques. Alors pour réaliser le Portrait de Jean-Claude Van Damme, il faut suivre, sans s'égarer, les méandres d'une pensée vagabonde, les mots qui s'entrechoquent, en français et en anglais. En espérant percer le mystère de ce personnage, hypersensible et chaleureux, qui, à 64 ans, fait un premier bilan de sa vie...