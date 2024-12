"Envoyé Spécial" : Un chef-d'œuvre dans votre salon ? à revoir sur France 2 ce jeudi 26 décembre 2024

Au sommaire du magazine "Envoyé Spécial" ce jeudi 26 décembre 2024 à 20:35 sur France 2 : « Un chef-d'œuvre dans votre salon ? ».

Un chef-d'œuvre dans votre salon ?

Parfois oubliés dans un salon familial depuis des lustres et sauvés de l’oubli in extremis, certains chefs-d'œuvre, parfois rendent leurs propriétaires millionnaires. "Envoyé spécial" a suivi l’histoire de plusieurs tableaux aux destins exceptionnels : la vente, en juin 2023 pour plus de 2 millions d'euros, d'un chef-d'œuvre d'Anne Vallayer-Coster, une femme peintre majeure du XVIIIe siècle ; la découverte d’une nouvelle œuvre inédite du maître français Jean-Honoré Fragonard lors d'un inventaire familial ; l’authentification d’un tableau rare d’une artiste italienne de la Renaissance, Lavinia Fontana. Cette dernière peinture décorait la maison de son propriétaire, sans que celui-ci ne se doute qu'il avait là une pièce rare recherchée par de nombreux musées.

Comment distinguer une toile d’un grand maître de celle d’un élève ou d’un copiste ? Certaines "découvertes" suscitent aussi des controverses sur leur attribution, comme un grand nu attribué à Gustave Courbet par certains spécialistes, alors que d’autres doutent qu’il soit bien de la main du maître.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Swanny Thiebaut, Mathieu Renier, Benoît Sauvage.