"Quelle époque !" samedi 28 décembre 2024 : les meilleurs moments de "Quels Jeux !" à revoir sur France 2

Samedi 28 décembre 2024 à partir de 23:25, France 2 vous proposera de revoir les meilleurs moments de "Quels jeux !"; la déclinaison de "Quelle époque !" diffusée pendant les JO de Paris 2024.

"Quels jeux !" était le grand rendez-vous quotidien des J.O. de Paris 2024.

Chaque jour, Léa Salamé et Laurent Luyat ont reçu les femmes et les hommes qui ont marqué la journée, ainsi que celles et ceux qui ont fait l’actualité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Athlètes médaillés ou révélés, grands champions et grands perdants, consultants exceptionnels, observateurs français et internationaux, mais aussi comédiens, chanteurs, intellectuels ou encore politiques.

"Quels Jeux !" n'a ratera rien de ce qui se passera sur et en dehors des terrains olympiques.

Les plus grandes émotions, les plus belles histoires, les records les plus fous, les images les plus drôles et insolites.

Aux côtés de Léa et Laurent, l’humoriste Paul de Saint-Sernin et une dream team qui était alus près des athlètes et des Français, au cœur des Jeux pour nous faire vivre cet événement planétaire comme nulle part ailleurs.

Ce samedi 28 décembre 2024, France 2 vous proposera de voir ou de revoir les meilleurs moments de "Quels jeux !" compilés dans un best of.