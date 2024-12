"Sept à Huit" dimanche 29 décembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 29 décembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 29 décembre 2024 :

Tables en fêtes à l'heure du réveillon



Comment se faire plaisir à petits prix dans l'un des hypermarchés le moins cher de France ?

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 29 décembre 2024 :

L'étonnant business des colis perdus du e-commerce



Des clients les rachètent sans savoir ce qu'ils vont trouver à l'intérieur...

New-York : le quartier des diamantaires

À la découverte des super-vendeurs du quartier des diamantaires, des rois du buzz et du bling-bling.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Artus



Le p'tit truc en plus du réalisateur du carton de l'année au cinéma