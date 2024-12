"C dans l'air" mardi 31 décembre 2024, les invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

Lorrain Sénéchal vous donne rendez-vous ce mardi 31 décembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Lorrain Sénéchal reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 31 décembre 2024, Lorrain Sénéchal recevra : Philippe Corbé, journaliste et ancien correspondant aux États-Unis.

C'est l'une des premières pommes de discorde au sein des soutiens de Donald Trump. Samedi 28 décembre, le président élu des États-Unis, qui avait mené une campagne fermement anti-immigration, s'est dit favorable au maintien de visas destinés aux travailleurs spécialisés, dans une interview au New York Post. À deux semaines de son investiture, cette question a fait apparaître de fortes divergences parmi ses soutiens, entre les plus conservateurs des républicains et des figures plus libérales issues du monde de l'entreprise et de la tech, comme Elon Musk.

Philippe Corbé reviendra sur l'année 2024 qui s'achève sur fond de querelles internes pour le camp trumpiste.

17:45 "C dans l'air"

Lorrain Sénéchal décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nicolas Bouzou, économiste, directeur fondateur du cabinet de conseil Asterès, chroniqueur à L’Express.

Lucie Robequain, directrice de la rédaction de La Tribune et La Tribune Dimanche.

Anne de Guigné, grand reporter au service économie du Figaro.

Frédéric Dabi, directeur général Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :

En ce dernier jour de l'année 2024, les décrets ont été publiés au Journal officiel. Le budget 2024 est reconduit à l’identique pour l’instant pour l’année prochaine, conséquence de l’adoption de la loi spéciale du 20 décembre qui permet aux ministères de continuer à fonctionner, en attendant le vote au Parlement d’un nouveau budget pour 2025. Avec toujours les mêmes paramètres : une Assemblée sans majorité et un pays qui connaît un record d’endettement, à hauteur de 3 300 milliards d’euros.

Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, avait déclaré, le 19 décembre dernier, espérer l'adoption d'un budget "à la mi-février" sans toutefois être "sûr d'y arriver". Il avait également indiqué qu'il repartirait de "la copie qui a été votée" au Parlement avant la censure de son prédécesseur, Michel Barnier. Alors à Bercy on cherche la voie de passage, multipliant ces derniers jours les appels aux partis politiques en attendant les réunions de la semaine prochaine. Mais comment compte-t-il faire ? "Nous devons réduire le déficit, sans tuer la croissance", soulignait Éric Lombard, le nouveau ministre de l’Économie et des Finances, au lendemain de sa prise de fonction. Une formule qui demeure encore à plusieurs inconnues et s’annonce complexe à l’heure où derrière une économie allemande atone, les voyants indiquant un ralentissement de l’économie française se multiplient.

À commencer par les défaillances d’entreprise qui tournent autour de 66 000 en 2024. Le nombre d’entreprises ayant déposé le bilan (ou en passe de le faire) est désormais comparable à celui enregistré lors de la crise financière de 2008. Dans certains secteurs en particulier la grande distribution, l'automobile, ou encore l'immobilier, les plans sociaux se succèdent. Un mur de faillites qui pourrait avoir un lourd impact sur l’emploi. D’ailleurs après des années de baisse qui ont fait suite à la parenthèse Covid, le taux de chômage remonte. Il devrait atteindre 7,5 % début 2025.

Toutefois certains secteurs d'activité se portent bien et empêchent le chômage de trop grimper. Ainsi des entreprises, notamment dans l’industrie, ont leurs carnets de commandes pleins, mais certaines ont bien du mal à trouver des salariés qualifiés. Nous nous sommes rendus en novembre dernier à Saint-Nazaire où une vingtaine d’entre elles ont participé à un job dating sur l’industrie pour faire leur recrutement.

Alors quelle est la situation économique de la France ? Pourquoi connaît-elle un déficit public record ? 2024 a-t-elle été une année noire pour l'emploi ? Assiste-t-on au retour du chômage dans le pays ? Dette, emploi, croissance… à quoi s’attendre en 2025 pour la France ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.