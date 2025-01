"Envoyé Spécial" : Pompes à chaleur, pompes à fric ? à revoir sur France 2 ce jeudi 2 janvier 2025

Au sommaire du magazine "Envoyé Spécial" ce jeudi 2 janvier 2025 à 20:35 sur France 2 : « Pompes à chaleur : pompes à fric ? ».

Pompes à chaleur : pompes à fric ?

Plus écologiques et plus économiques, les pompes à chaleur séduisent les Français. Promues par les pouvoirs publics et financées en partie par les aides de l’État, plus de 300 000 ont été vendues en 2023r. Malheureusement, les installateurs ne sont pas tous honnêtes.

Des escrocs se cachent jusque parmi les professionnels qui détiennent le label mis en place par l’État, pourtant censé garantir la qualité des travaux et la fiabilité des entreprises. Qui sont ces escrocs ? Quel est leur mode opératoire ? Comment s’en prémunir ? Et surtout, pourquoi les contrôles sont-ils à ce point défaillants ?

Un reportage de Mathieu Barrère, Clément Voyer, Frédéric Capron et Vincent Fajeau.