"Echappées belles" : Colorado, retour aux sources samedi 4 janvier 2025 sur France 5 avec Sabine Quindou

Samedi 4 janvier 2025 à 21:00, France 5 diffusera un inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sabine Quindou vous proposera de découvrir le Colorado aux États-Unis.

Avec son relief montagneux et rebelle à l’est, désertique à l’ouest, le Colorado est une vaste mosaïque de parcs naturels. Ce pays de montagnes, de canyons rouges et profonds, de mesas, de dunes sableuses et de lacs d’eaux limpides est un terrain de jeu inépuisable pour les amoureux de randonnée.

Mais le Colorado a d’abord a été le terrain de multiples conquêtes militaires. Son nom signifie « de couleur rouge » donné par les Espagnols en raison du grès rouge le recouvrant en partie.

Aujourd’hui, de Denver et sa culture cosmopolite aux Rocheuses au nord, en passant par les quatre majestueux parcs nationaux jusqu’au désert de l’Ouest : l’Etat a de quoi émerveiller les aficionados d’activités sportives en plein air. Mais le réchauffement climatique et les grandes années de sécheresse ont dramatiquement impacté les ressources naturelles du Colorado comme son fleuve éponyme.

Comment les habitants du Colorado font-ils pour se partager les eaux, essentielles à la survie de l’Etat ?

Sabine Quindou débute son voyage au Confluence Park de Denver.

Les reportages diffusés :

Denver à deux roues

Ville fantôme

Colorado Terre sportive

Les populations natives et leur rapport à l'eau

Aventure sur le toit des USA

Le Grand Ouest des temps modernes.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées Belles - Le Finistère gourmand".