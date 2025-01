"C dans l'air" jeudi 2 janvier 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 2 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 2 janvier 2025, Axel de Tarlé recevra : Flavien Neuvy, économiste spécialiste du monde automobile et directeur de l'observatoire Cetelem.

L'année 2024 a confirmé un ralentissement du marché automobile français. 1.718.417 voitures particulières neuves ont été immatriculées entre janvier et décembre, soit une baisse 3,2%, annonce dans un communiqué ce mercredi la Plateforme de la filière automobile (PFA).

Le groupe Stellantis (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot) enregistre la plus forte baisse (-7%) avec 452.900 voitures particulières neuves vendues. Pour groupe Renault (Dacia, Renault, Alpine), les immatriculations ont baissé de 2,7% en 2024 (425.116 immatriculations en 2024). Ces deux constructeurs se partagent la moitié du marché automobile français, avec respectivement 26,4% et 24,7% de parts de marché.

L'hybride gagne du terrain et s'impose sur le marché automobile en France… Parallèlement : Le marché des voitures électriques stagne… Les ventes de véhicules électriques neufs reculent légèrement : 291.143 immatriculations en 2024 contre 298.525 en 2023.

James André, grand reporter à France 24.

Laurence Haïm, journaliste pour "L’heure américaine" à Franceinfo TV.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Nouvelle-Orléans : américain, vétéran, terroriste

Au moins quinze morts, et des dizaines de blessés. C'est le bilan provisoire de l’attaque à la voiture bélier à La Nouvelle-Orléans (Louisiane) durant le réveillon du Nouvel an. L'assaillant, tué lors d'un échange de feu avec la police, est un Américain ayant servi dans l'armée, Shamsud-Din Jabbar, 42 ans. Il avait laissé une vidéo dans laquelle il prêtait allégeance à l’organisation Etat islamique. « Nous ne pensons pas qu’il était le seul responsable », a indiqué le FBI.

Au lendemain de ce drame, à Las Vegas, un véhicule Cybertruck de la marque Tesla a quant à lui explosé devant un hôtel appartenant à Donald Trump, provoquant la mort du conducteur. Cette voiture est le symbole de la puissance d’Elon Musk, patron de Tesla, et allié politique de Donald Trump. Les autorités enquêtent sur la possibilité d'un second acte terroriste, et son éventuel lien avec celui de Louisiane.

Pendant ce temps, l'Etat islamique se réorganise en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad. La prise de pouvoir à Damas par le groupe armé Hayat Tahrir Al-Cham et son chef Ahmed Al-Charaa ont bouleversé les rapports de force dans la galaxie djihadiste. Opposé au nouvel homme fort de Syrie, l’EI espère reconstituer ses troupes et ses moyens. Récemment, les Etats-Unis et la France ont quant à eux frappé des positions du groupe en Syrie.

Aux Etats-Unis, un vif débat a lieu entre Elon Musk et les partisans anti-immigration du clan Trump. L'entrepreneur défend en effet l'embauche de talents étrangers dans la tech, une trahison pour les adeptes de la mouvance Maga (Make America Great Again). Donald Trump a, lui, semblé prendre le parti d'Elon Musk, « J'ai toujours été en faveur des visas », a-t-il déclaré.

Alors, quelles sont les dernières informations sur le drame de la Nouvelle-Orléans ? Doit-on craindre un retour en force de l'Etat islamique ? Jusqu'à quand va tenir l'influence d'Elon Musk au sein de l'administration Trump ?

