Sommaire de "Capital" dimanche 5 janvier 2025 sur M6 : Énergie, voiture, logement : comment profiter de la baisse des prix ?

Au sommaire du magazine "Capital", présenté par Julien Courbet dimanche 5 janvier 2025 à 21:10 sur M6 : Énergie, voiture, logement : comment profiter de la baisse des prix ?

Électricité : faites baisser votre facture de 30 % !

Si vous faites partie des 80 % de Français qui souscrivent au tarif réglementé d’EDF, savez-vous qu’aujourd’hui, c’est l’offre la plus chère du marché ? Le gouvernement a annoncé une baisse de tarif de 10 % en février, mais cela ne pèse pas bien lourd face à l’envolée folle des prix de l’électricité depuis dix ans. Une famille de quatre qui vit dans 70m² paye en moyenne 3 000 euros par an !

Alors comment reprendre le contrôle ? Les concurrents d’EDF, comme Octopus Energy, cassent les prix, jusqu’à -22 %. Quels sont les secrets de cet opérateur britannique qui vient de débarquer en France ? Investir dans un radiateur connecté, bon plan ou arnaque ? Les nouveaux modèles présentés comme ultra-intelligents promettent jusqu’à 20 % d’économies.

Mais ces technologies tiennent-elles leurs promesses ? Pour payer moins cher, certains décident carrément de sortir du système en produisant eux-mêmes leur énergie. Les panneaux solaires connaissent un essor fulgurant, trois fois plus de foyers équipés depuis deux ans. En Loire-Atlantique, Beem Energy développe des panneaux d’un nouveau genre avec un système de batteries qui permet de stocker l’électricité et d’être autonome à 80 %.

Une voiture neuve au prix de l’occasion, est-ce vraiment possible ?

Moins cher que le neuf, plus fiable que l’occasion : c’est la belle promesse des voitures reconditionnées ! Et les Français la plébiscitent : le marché a progressé de 14 % en un an. Sur le papier, elle présente en effet tous les avantages : oubliez les prix dissuasifs du neuf (35 500 euros en moyenne !), évitez les galères du rachat d’une vieille auto aux défauts cachés !

C’est à ce fabuleux marché que s’attaque le secteur automobile, avec des usines qui poussent partout en France. Et il attire tous les acteurs : des spécialistes comme Aramis ou Auto Hero, des constructeurs comme Peugeot ou Renault, et même de simples garagistes !

Immobilier : c’est le moment de se lancer !

Baisse des prix, baisse des taux de crédits : acheter son logement redevient enfin possible ! Après deux années de crise, les banques rouvrent les vannes du crédit et en plus, les taux d'intérêt ont baissé de près d'un point. Résultat : avec le même salaire, un couple peut désormais emprunter 15 000 euros de plus qu'en 2023. Alors dans de nombreuses villes moyennes, où les prix ont chuté jusqu'à -12 %, c'est le moment idéal pour faire des bonnes affaires ! À condition tout de même de convaincre son banquier et de savoir gérer ses finances.

Pour attirer de nouveaux clients, les banques se livrent une guerre des taux sans merci. Les primo-accédants sont particulièrement choyés avec des offres innovantes : prêts à mensualités évolutives, taux bonifiés, et même des crédits à 2 % dans le neuf.