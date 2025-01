"Au bout de l’enquête" : Les affaires Véronique Lardé & Jean-Paul Leconte sur France 2 samedi 4 janvier 2025

Samedi 4 janvier 2025 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir deux enquêtes inédites dans le magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?".

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Deux affaires inédites

14:05 Affaire Véronique Lardé, la veuve noire du Nord



Un corps d’homme retrouvé nu en position foetale au milieu des tombes dans un cimetière militaire du Pas-de-Calais. C’est la terrible découverte que va faire un jardinier un jour de novembre 2011. Qu’est-il arrivé à Frédéric Butanowicz, un chauffeur routier de 36 ans ? Règlement de compte ? Vengeance amoureuse ? Les gendarmes vont mener une enquête minutieuse et découvrir l’incroyable manipulation dont la victime faisait l’objet.

Un film de Lauriane Dervault.

15:05 Affaire Jean-Paul Leconte, le tueur de la Somme

On l’a appelé le triangle de la mort… En 2002, trois jeunes femmes sont retrouvées mortes, à quelques mois d’intervalle, dans le département de la Somme. Un tueur en série semble rôder dans la région, le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy s’empare lui-même du dossier, pour les gendarmes la pression est énorme. Il faudra pourtant des mois d’enquête pour faire toute la lumière sur ces meurtres.

Un film de Marion Villain.

En rediffusion

16:05 Affaire Fiona, calvaire à huis clos

Mai 2013. Clermont-Ferrand. Une femme paniquée arrive au commissariat pour signaler la disparition de sa fille, Fiona 5 ans. Est-ce une fugue ? Un enlèvement? Malgré des moyens considérables mis en place lors des premiers jours de recherches, la mobilisation des habitants, et les appels lancés par sa mère qui émeuvent la France entière, Fiona reste introuvable…

Un film de Nathalie Mazier.