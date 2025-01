"C dans l'air" samedi 4 janvier 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 4 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce samedi 4 janvier 2025, Axel de Tarlé recevra Nina Métayer, cheffe pâtissière, élue meilleure pâtissière du monde en 2024.

A la veille de l'Epiphanie, 92% des Français ont l'intention de manger une galette des rois au mois de janvier, selon une enquête Ifop pour la Fédération des entrepreneurs de la boulangerie. Une période de l'année très importante pour les boulangers, puisque la galette représente en moyenne 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Si 60 millions de galettes devraient s'écouler en 2025 en France, leur prix risque d'augmenter un peu, notamment en raison de la hausse des prix des matières premières. Le prix du beurre pasteurisé vendu à Rungis a par exemple augmenté de 40% sur un an, selon FranceAgriMer.

Nina Métayer nous révélera les secrets d'une bonne galette des rois, et nous aidera à la cuisiner ou à bien la choisir en boutique. Classique à la frangipane, ou revisitée, elle évoquera avec nous les tendances. Elle nous parlera de ses créations 2025, et nous expliquera aussi son parcours exceptionnel, dans un secteur de la boulangerie-pâtisserie qui offre beaucoup d'opportunités. "Entrepreneure, ce n'est pas un métier, c'en est 25", témoigne cette passionnée, qui a à coeur de faire rayonner l'excellence française à travers le monde.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Clotilde Champeyrache, économiste-criminologue, maîtresse de conférences au CNAM.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :

Darmanin et Retailleau face au narcotrafic

Darmanin durcit le ton face aux narcotrafiquants. En déplacement à Marseille, le ministre de la Justice a dévoilé une série de propositions pour intensifier la lutte. Il souhaite notamment isoler les principaux dealers en prison en s'inspirant des conditions de détention appliquées aux condamnés pour terrorisme. Gérald Darmanin veut aussi améliorer la coopération judiciaire internationale, notamment à Dubaï, où se cachent toujours des barons de la drogue.

Le nouveau gouvernement poursuit donc son offensive autoritaire. La nomination de Darmanin à la Justice permet de s’aligner à la politique répressive de son homologue à l’Intérieur, Bruno Retailleau. « Les problèmes de la police, ce sont les moyens de la justice », a déclaré Darmanin. Parmi leurs cibles : la DZ mafia, organisation criminelle marseillaise structurée, entreprenante, devenue un label arrivant à transformer en quelques heures des très jeunes en tueurs.

Ce ne sont pas que les métropoles qui sont gangrenées par ces trafics. Certaines villes moyennes de province souffrent de l'activité et de la rivalité de certains gangs dans leurs quartiers. Anne Vignot, maire écologiste de Besançon, en appelle à l'Etat pour « un travail à mener de manière systémique ». L'édile souhaite plus de sévèrité avec les consommateurs, tout en posant la question de la dépénalisation de certaines drogues.

Justement, depuis le 1er avril dernier, l'usage récréatif du cannabis est autorisé en Allemagne. Cette légalisation reste toutefois encadrée et continue de diviser la société allemande. Aux Pays-bas, l'usage et la revente de cannabis sont quant à eux réglementés mais non légalisés. Le marché noir reste donc la principale source d'approvisionnement du pays. Une législation encore loin de celle du Portugal qui, en 2001, est devenu le premier pays au monde a décriminaliser l'usage de toutes les drogues.

Alors, les mesures annoncées par Gérald Darmanin seront-elles efficaces ? Comment les villes moyennes de province peuvent-elles lutter contre le narcotrafic ? Où en est-on de la dépénalisation des drogues en Europe ?

