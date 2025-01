"La grande librairie" mercredi 8 janvier 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 8 janvier 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Les invités de l'émission du mercredi 8 janvier 2025 :

Vanessa Springora pour son livre « Patronyme » (Grasset)

Dans ce texte kaléidoscopique, alternant fiction et analyse, récit de voyage et légendes familiales, Vanessa Springora questionne le roman de ses origines, les péripéties de son nom de famille et la mythologie des figures masculines de son enfance. Éclairant l’existence de son père, et la sienne, à l’aune de ses découvertes, elle livre une réflexion sur le caractère implacable de la généalogie et la puissance dévastatrice du non-dit.

Lola Lafon pour son livre « Il n’a jamais été trop tard » (Stock)

Dans ce récit l’autrice revient sur notre quotidien collectif, ce que nous avons vécu entre 2023 et 2024. Des souvenirs, déjà, des portraits ou des opinions, ce livre, comme dans une danse, se propose de passer ainsi du "nous" au "je" de faire se répondre ce qui se passe autour de nous et ce qui nous traverse, intimement. Car ce qu'on appelle "l'actualité" nous regarde toujours de près : elle reflète le monde mais aussi, des événements minuscules en nous.

Constantin Alexandrakis pour son livre « L’hospitalité du démon » (Verticales/Gallimard)

Peu après la naissance de sa fille, « le Père » se voit rattrapé par des souvenirs d’attouchements subis dans l’enfance. Pour conjurer sa peur de la répétition, il ambitionne de cartographier le « Grand Continent des Violences Sexuelles ». Cette traversée périlleuse, entre farce et cauchemar, durera six ans. Dans un Danemark imaginaire, Constantin Alexandrakis sonde d’une façon iconoclaste un ressenti masculin face aux « abus de position dominante », sans se laisser réduire à un point de vue victimaire.

Sabri Louatah pour son livre « Safari » (Flammarion)

Ce roman raconte l’énigme autour de la disparition d’un père, parti du jour au lendemain sans explication. Pour la première fois depuis deux décennies, sur fond de fêtes de Noël, entre sa mère fantasque et sa femme psy, le narrateur se remémore des souvenirs précis de son père, sujet tabou dans la famille. Commence alors une quête obsessionnelle qui menace de tout faire basculer. Un roman existentiel sur la paternité et la présence envahissante dans nos vies de ceux qui nous ont quittés.

Clothilde Salelles pour son livre « Nos insomnies » (Gallimard) – 1er roman

Fin des années 1990, dans un village de l'Essonne. Une petite fille grandit au sein d'une famille apparemment banale. Mais, à travers les paroles voilées, les regards absents et les non-dits qui règnent dans la maison, elle perçoit confusément une menace. La famille, rongée par les insomnies dues à un environnement bruyant, voit la situation tourner peu à peu au huis-clos.

Pour les dix ans du tragique anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo, Augustin Trapenard a rencontré Riss (« Charlie liberté. Le journal de leur vie » Les Échappés) et Richard Malka (« Après Dieu », Stock) dans un lieu chargé de mémoire, temple des valeurs républicaines : le Panthéon. Ils livreront un dialogue crucial pour le débat démocratique et pour la liberté d'expression.