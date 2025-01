"C dans l'air" mardi 7 janvier 2025, les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 7 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 7 janvier 2025, Axel de Tarlé recevra : Willy Le Devin, grand reporter à Libération.

Il y a dix ans jour pour jour, le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était la cible d’un attentat. Douze personnes – dont huit membres du journal satirique – sont assassinés ce jour-là, victimes du terrorisme islamiste comme le seront les deux jours suivant une policière de Montrouge et les quatre clients de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. 36 heures qui ont bouleversé la France et provoqué les grandes marches du 11 janvier réunissant des millions de personnes. Une mobilisation mémorable pour rendre hommage aux victimes, montrer l’unité du peuple français et soutenir la liberté d’expression.

Dix ans plus tard, la France se souvient et rend un nouvel hommage ce mardi aux 17 personnes qui ont perdu la vie, lors de cette série d’attentats, qui ont fait basculer le pays dans une nouvelle période marquée par le terrorisme.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Sylvie Pierre-Brossolette, éditorialiste politique au Point.

Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.

Louis Hausalter, journaliste politique au Figaro.

Jean-Marie Le Pen : quel héritage ?

Jean-Marie Le Pen, cofondateur du Front national et figure de l'extrême droite française est mort, ce mardi 7 janvier, à l'âge de 96 ans.

Axel de Tarlé et ses experts reviendront sur le parcours politique de celui qui fut cinq fois candidat à l'Élysée, parvenant en 2002 à accéder au second tour de la présidentielle, et sur son héritage politique.

