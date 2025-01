"C dans l'air" mercredi 8 janvier 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 8 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 8 janvier 2025, Caroline Roux reçoit : Catherine Nay, journaliste et essayiste.

Hier, le fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans. Il s'était brouillé avec sa fille Marine, notamment depuis qu’elle avait repris la tête du parti. L’annonce de la mort de la figure d’extrême droite a provoqué un torrent de réactions en France. Au lendemain de la mort de Jean-Marie Le Pen, sa fille Marine a rendu hommage à ce père avec qui elle entretenait des relations pourtant bien compliquées. La leader du Rassemblement national n’avait pour l’heure pas réagi à la mort de son père. Sur le réseau social X, Marine Le Pen a tenu à rendre hommage à son père. "Beaucoup de gens qu’il aime l’attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l’aiment le pleurent ici-bas", a-t-elle fait savoir.

Hier soir, des manifestations de joie ont eu lieu en France, suscitant la polémique. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen seront célébrées ce samedi à La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Né dans la commune en 1928, le leader de l’extrême droite française sera enterré dans le caveau familial où reposent ses parents.

Catherine Nay reviendra sur l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

James André, grand reporter à France 24.

Laurence Haïm, journaliste pour L’heure américaine sur France Info TV.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro.

Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Claire Meynial (en duplex), correspondante aux États-Unis pour Le Point.

Le thème de l'émission :

Canada, Groenland, Panama… Trump veut les annexer !

Pas encore investi, ce sera le 20 janvier prochain, mais déjà président. Alors que Joe Biden n’apparaît plus que sporadiquement, Donal Trump exerce déjà son influence depuis sa résidence de Mar-a-Lago, et multiplie les déclarations fracassantes en matière de politique internationale. Lors d’une conférence de presse décousue et provocatrice, il a répété hier ses ambitions d'annexer le canal de Panama et le Groenland, refusant cette fois d'exclure le recours à la force militaire pour y parvenir.

Le président élu a déjà affirmé à plusieurs reprises vouloir reprendre le canal de Panama, construit par les États-Unis et inauguré en 1914, si le prix des péages pour les navires américains n’était pas réduit. Il a encore fustigé ce mardi l’accord passé en 1977 par le président d’alors Jimmy Carter, qui a abouti à un transfert du contrôle du canal au Panama en 1999. "Ils ne nous traitent pas de manière juste. Ils font payer nos navires davantage que les navires d’autres pays", a-t-il lancé. "Ils se moquent de nous parce qu’ils pensent que nous sommes stupides. Mais nous ne sommes plus stupides à présent", a-t-il déclaré.

Juste avant Noël, Donald Trump avait également jugé que le contrôle du Groenland était "une nécessité absolue" pour "la sécurité nationale et la liberté à travers le monde". Mardi, il a exhorté le Danemark à "renoncer" à ce territoire autonome, et ce alors que la Première ministre danoise avait rappelé ces derniers jours que "le Groenland n’est pas à vendre". Le Groenland est "un territoire de l'Union européenne. Il n'est pas question que l'UE laisse d'autres nations du monde quelles qu’elles soient s'en prendre à ses frontières souveraines", a réagi ce matin le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot sur France Inter. La porte-parole du gouvernement a, de son côté, dénoncé "une forme d'impérialisme" et appelé les pays européens à "se prémunir".

Le futur président américain a en outre menacé de faire usage de la "force économique" contre le Canada, cet allié du nord "subventionné" par les États-Unis pour sa protection, selon lui. Peu après l’annonce de la démission de la vice-Première ministre canadienne Chrystia Freeland puis de celle ce lundi du Premier ministre Justin Trudeau, tous deux en désaccord sur la façon de gérer la guerre économique qui se profile avec le voisin américain, Donald Trump a une nouvelle fois estimé que le Canada devrait "fusionner" avec les États-Unis. Ces dernières semaines, il avait traité Justin Trudeau de "gouverneur du 51ᵉ État" et avait promis d’imposer des droits de douane de 25 % au Canada et au Mexique dès son retour au pouvoir en janvier. De son côté, l’homme d’affaires et futur ministre américain de l’Efficacité gouvernementale Elon Musk s’est attaqué à Justin Trudeau sur son réseau social X ce mercredi. Sous une publication du Premier ministre canadien démissionnaire qui déclarait que "jamais, au grand jamais, le Canada fera partie des États-Unis", le milliardaire a écrit : "Chérie, tu n'es plus le "gouverneur" du Canada, donc ce que tu dis nous importe peu".

Cette nouvelle sortie du patron de X et de Tesla n’est pas passée inaperçue après ses ingérences dans la politique intérieure de l’Allemagne et du Royaume-Uni, au profit de l’extrême droite. Lundi, lors de la traditionnelle allocution annuelle du président de la République aux ambassadeurs de la France, Emmanuel Macron a accusé sans le nommer le milliardaire américain, de soutenir « une nouvelle internationale réactionnaire » et ce mercredi sur France Inter Jean-Noël Barrot a critiqué le manque de fermeté de la Commission européenne face aux ingérences d’Elon Musk. "La Commission doit agir avec la plus grande fermeté. Si elle ne le fait pas, il faudra restituer aux États membres la capacité de protéger notre espace public", a-t-il déclaré avant de rappeler que le bannissement de X était une possibilité réelle en Europe.

Les déclarations répétées du président-élu sur le Groenland, le canal de Panama et le Canada, dont il veut faire le 51ème État, vont loin. Quelles sont ses motivations ? Pourquoi Elon Musk s’en prend-il à l’Europe ? Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, est-ce le retour de sa politique de "pression maximale" contre l’Iran ? Et sous quelles formes ?

