"Zone Interdite" dimanche 12 janvier 2025 sur M6 : Guerre entre voisins, jusqu’où iront-ils pour gagner ?

Au sommaire du magazine "Zone Interdite", présenté par Ophélie Meunier dimanche 12 janvier 2025 à 21:10 sur M6 : Guerre entre voisins : jusqu’où iront-ils pour gagner ?

Les conflits de voisinage empoisonneraient la vie de plus d’un Français sur deux. Nuisances sonores, entretien, droit de passage entraînent parfois une escalade de la violence qui peut aller très loin. Intimidations, agressions verbales et physiques, procédures judiciaires,... durant plusieurs mois une équipe de "Zone Interdite" a suivi ces voisins prêts à rendre coup pour coup pour gagner la guerre qui les opposent. Et l’origine de leurs tensions peut s’avérer parfois totalement inattendue.

Dans le Sud-Ouest, à quelques kilomètres de Bordeaux (Gironde), c’est une bataille sans fin qui oppose la famille de Jeanne, 94 ans, à celle de José et Mélanie. Le couple refuse de partager l’accès au chemin qui dessert les deux maisons et clôture régulièrement le portail de la retraitée. Mais le fils et le petit-fils de Jeanne ne comptent pas se laisser faire. Quitte à employer la manière forte !

La passion dévorante d’un locataire pour les pigeons sème la zizanie dans un immeuble de Gignac-La-Nerthe, dans les Bouches-du-Rhône. Les résidents sont exaspérés de vivre dans les fientes, certains en venant même à grillager leur balcon pour se protéger. À bout de nerfs, ils sont désormais prêts à mener la fronde pour mettre fin à des années de dégradations causées par les centaines de volatiles qui s’agglutinent autour de chez eux.

Dans les Alpes-Maritimes, le conflit qui oppose depuis des années Cédric et Agathe à leurs voisins ne pouvait pas finir ailleurs que sur les bancs d’un tribunal. La dernière dispute a viré au drame. Après cette altercation qui a fini dans le sang, pourront-ils continuer encore à vivre côte à côte ?

En plein cœur de Paris, Hugo et sa famille se heurtent, eux, à des voisins indélogeables : les détenus de la prison de la Santé. Parloirs sauvages, intrusions, jets de colis et menaces verbales, ils vivent la peur au ventre. Et ils ont bien du mal à se faire entendre par les autorités.