"Les Rencontres du Papotin" avec Matthieu Ricard samedi 11 janvier 2025 sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 11 janvier 2025 à 20:30 pour une interview sans filtre de Matthieu Ricard.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Matthieu Ricard face à la rédaction du Papotin

Il y a plus de 50 ans, Matthieu Ricard a fait le choix radical de changer de vie en devenant moine bouddhiste Tibétain. Cet éloignement physique et spirituel a nourri ses nombreux livres et essais qui ont su trouver un large écho auprès des Français.

A l'occasion d'un passage en France, il a pris le temps de venir à la rencontre de la rédaction du Papotin. Lors de cet échange unique, il donne sa vision du monde, ses secrets pour une vie équilibrée mais il a également pu répondre aux questions directes des journalistes sur son rapport à la modernité et aux femmes. Décidemment, on peut tout dire au Papotin !