"C dans l'air" samedi 11 janvier 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 11 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 11 janvier 2025, Axel de Tarlé recevra Gérald Kierzek, médecin urgentiste, chroniqueur et directeur médical de Doctissimo.

L'épidémie de grippe hivernale, qui dure habituellement dix à douze semaines, s'est intensifiée début janvier et provoque des hospitalisations d'un niveau "exceptionnellement élevé" comparé aux saisons précédentes, a observé mercredi Santé publique France. Face à l'épidémie de grippe, 87 hôpitaux ont déclenché le plan blanc, dispositif qui permet de déprogrammer certaines opérations ou de rappeler des personnels en congés, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Pour s'en prémunir, les autorités rappellent que la vaccination reste le plus efficace en particulier contre les formes graves de la grippe et du Covid-19. Elle est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, les immunodéprimés, les nourrissons atteints de comorbidités, les femmes enceintes et les résidents d'établissements médico-sociaux. D'après Catherine Vautrin, ministre des Solidarités interrogée hier sur Europe 1, "Quand on regarde les arrivées aux urgences et notamment les cas de complications, ce sont pour plus de 70% des gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont éligibles". Les gestes barrières, comme le lavage des mains, le fait de tousser dans son coude, l'aération régulière des locaux, ou l'utilisation de mouchoirs à usage unique sont aussi importants.

Gérald Kierzek reviendra sur la situation actuelle à l'hôpital, avec des services submergés par la hausse brutale des cas de grippe. Il abordera avec nous la question des gestes barrières, mais aussi de la vaccination. Il commentera aussi avec nous les propos du ministre de la Santé Yannick Neuder, lors de sa visite à l'hôpital Cochin à Paris : "Je ne suis pas en train de vous dire qu’on relance le port du masque pour tout le monde, mais dans les lieux confinés. Je pense aux transports en commun, ou quand on est plusieurs dans une réunion".

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement.

Lieutenant-Colonel David Annotel, de la Fédération nationale des Sapeurs-pompiers de France.

Olivier Moustacakis, directeur général de Assurland.com.

Marine Lamoureux, grand reporter à La Croix Hebdo.

Corinne Lesnes (via Skype), grand reporter au Monde.

Le thème de l'émission :

Los Angeles, Mayotte... une planète inhabitable ?

Quatre jours que des incendies font rage autour de Los Angeles. Onze personnes ont trouvé la mort, 130.000 ont été évacuées, et des pans entiers de la deuxième plus grande ville des Etats-Unis sont dévastés. Face aux pillages qui se multiplient, un couvre-feu est entré en vigueur entre 18 heures et 6 heures du matin dans les secteurs de Pacific Palisades et Altadena, les plus ravagés. Depuis hier soir, le vent qui attise les flammes a toutefois commencé à faiblir, favorisant l'action des pompiers.

Les critiques se multiplient cependant sur la gestion de la crise, notamment sur le manque d’approvisionnement en eau. Donald Trump pointe du doigt le gouverneur démocrate de Californie, et celui-ci déplore que le président élu « politise » la situation. Joe Biden, de son côté, estime que "beaucoup de démagogues" tirent profit de la désinformation autour de ce drame.

En France, les catastrophes naturelles se multiplient aussi. Un an après les épisodes de grandes crues dans les Hauts-de-France, la vigilance est de retour dans plusieurs départements. Quatre ont été placés en alerte ce samedi. Avec ces catastrophes et les dégâts engendrés, les assurances augmentent dans les régions à risque. C dans l'air est allé à la rencontre du maire de Gier (Loire), ville inondée l'an dernier. Celui-ci fustige l'irresponsabilité de ces augmentations, un point de vue partagé par l'édile de Brey-sur-Roya (Alpes-Maritimes), ville touchée en 2020 par la tempête Alex.

Pendant ce temps, Mayotte est de nouveau en alerte orange à l'approche du cyclone Dikeledi, moins d’un mois après Chido, qui a causé des dommages colossaux. Le passage de ce cyclone tropical intense a fait au moins 39 morts et plus de 5 600 blessés dans le département le plus pauvre de France. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a pour sa part détaillé cette semaine un plan d’attaque pour soutenir l’archipel.

Alors, où en est-on de la situation à Los Angeles ? Comment les villes à risque peuvent-elles couvrir les dégâts des catastrophes naturelles ? Que faire pour Mayotte après les cyclones Chido et Dekeledi ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.