"Sept à Huit" dimanche 12 janvier 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 12 janvier 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 12 janvier 2025 :

Des restos pas chers



Un document en trois parties : l'étoilé le moins cher de France, des tables à 10 euros et l'explosion des buffets à volonté. Quelles sont les recettes anti-crise des restos pas cher ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 12 janvier 2025 :

Les réseaux des nouveaux dealers



Telegram, WatsApp ou Snapchat : les réseaux des nouveaux dealers. De Barcelone à Paris, enquête dans l'univers 2.0 du trafic de drogue.

Arnaque à l'amour



Elle pensait que Brad Pitt l'aimait mais c'était un piège. L'histoire folle de la plus grande arnaque à l'amour.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Marc Lavoine



Il raconte à Audrey Crespo-Mara le deuil impossible de sa mère.