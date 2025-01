"La grande librairie" mercredi 15 janvier 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 15 janvier 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 15 janvier 2025 :

Pascal Quignard pour son livre « Trésor caché » (Albin Michel)

Une femme perd son chat. En l’enterrant dans son jardin, elle met au jour un trésor. Elle voyage. Elle rencontre un homme en Italie. En l’espace d’un an, sa vie est entièrement transformée. Un roman sur le deuil et l’amour qui nous console.



Jeanne Benameur pour son roman « Vivre tout bas » et son récit « Vers l’écriture – récit de transmission » (Actes Sud)

Une femme portée par un chagrin plus grand qu’elle, raconte sa prise d’élan vers une autre version d’elle-même, une évasion. Marie, mère et sainte, s’affranchit ici doucement mais sûrement de l’iconographie qui la fige. Et de la liturgie qui lui coupe la parole. Elle se découvre aussi, à la rencontre des autres, de ceux – proches ou lointains, présents ou futurs – qui ne laisseront pas de traces ailleurs que dans la mémoire des vivants.



Sarah Jollien-Fardel pour son livre « La longe » (Sabine Wespieser)

Pour son second roman, Sarah Jollien-Fardel raconte la perte tragique d’un enfant, d’une vie qui bascule en une seconde. Toute la force de ce roman est dans la manière dont son autrice parvient à domestiquer la violence de la situation et des personnages qu’elle a imaginés, construisant un magnifique portrait de femme et nous entraînant, à notre grande surprise, dans la plus pudique des histoires d’amour.

Philippe Forest pour son livre « Et personne ne sait » (Gallimard)

D’un livre d’autrefois et du film qui en fut adapté, Philippe Forest tire la matière de son nouveau roman. De tableau en tableau, celui-ci prend l’allure singulière et enchantée d’une sorte de conte d’hiver et puis d’été avec lequel l’auteur prolonge et poursuit son œuvre.

Laurence Tardieu pour son livre « Vers la joie » (Robert Laffont)

Laurence Tardieu voit la vie par la lumière qui l’éclaire. Pourtant, l’ombre a menacé. Il y a eu le temps du combat, lorsque la mort a manqué d’emporter son fils. Puis, un à un, les jours à nouveau s’égrènent. Mais ça ne ressemble à rien de ce qu’on s’était figuré. Ce que Laurence Tardieu apprend, elle le partage, car l’écriture seule nous rend intelligible ce qui advient.