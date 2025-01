"C dans l'air" mardi 14 janvier 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 14 janvier 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 14 janvier 2025 Caroline Roux reçoit : Fabrice d'Almeida, historien, vice-président université Paris Panthéon Assas, auteur de « Génies du mal », publié aux éditions Plons.

Cette semaine, de nouvelles tensions sont survenues entre la France et l’Algérie, à cause du refus d’accueil d’un influenceur propagandiste pour ce pays. Les ministres Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot ont haussé le ton. La classe politique s’est agitée.



Le gouvernement de François Bayrou a dénoncé "une posture d'escalade" après qu'un influenceur algérien expulsé vers l'Algérie jeudi a été renvoyé vers la France. Plusieurs mesures, sur les plans migratoire et économique, sont envisagées.

Jusqu'où la tension entre Paris et Alger va-t-elle monter ? Déjà dégradées, les relations entre la France et l'Algérie ont viré à la crise diplomatique ouverte depuis le début d'année.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Soazig Quemener, rédactrice en chef de La Tribune Dimanche.

Gaël Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du Parisien-Aujourd’hui en France.

Le thème du magazine :

Près de trois semaines après la nomination de son gouvernement, François Bayrou expose ce mardi à partir de 15 heures sa vision aux députés, lors de son discours de politique générale. L’occasion pour le Premier ministre de préciser ses choix, sur le budget mais également sur les retraites, au cœur des négociations avec la gauche ces derniers jours.

Au PS, Olivier Faure, qui a fait une proposition dans la nuit, a dit dans la matinée croire "un accord possible". Les socialistes demandent depuis plusieurs jours des "concessions remarquables" du gouvernement sur le budget 2025 et réclament comme les syndicats la suspension de la réforme des retraites dès l’ouverture d’une renégociation. Mais dans la matinée François Bayrou aurait écarté toute "abrogation" ou "suspension" immédiate de la réforme lors d’une réunion avec les chefs du socle gouvernemental. Il devrait charger les partenaires sociaux de proposer des évolutions et des ajustements à cette réforme, avant septembre, date à laquelle l’âge de départ doit être rehaussé de 3 mois.

Alors suspension, gel ou pause ? Au-delà de la réforme retraites, le sujet du budget 2025, et notamment des impôts, sera scruté. "Nous sommes en train d'obtenir un certain nombre de concessions que je trouve remarquables, parce qu'elles permettent de rompre avec ce que nous avons censuré nous-mêmes les uns et les autres, c'est-à-dire le budget Barnier" a déclaré ce matin le premier secrétaire du PS.

Coup de bluff ou vrai dénouement ? Quels sont les choix budgétaires de François Bayrou ? Quelle politique veut-il mener ? Et avec quels alliés ?

Réponse ce mardi après-midi et décryptage à partir de 17:45 dans C dans l'air sur France 5.

