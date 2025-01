"Enquête d'action" en immersion avec la BAC de Valence, vendredi 17 janvier 2025 sur W9

Vendredi 17 janvier 2024 à 21:10, W9 diffusera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" en immersion avec la BAC de Valence, une police de choc sur tous les fronts.

7 règlements de comptes sanglants en 2023. À Valence, la guerre des gangs transforme cette ville stratégique de la vallée du Rhône en zone de haute tension.

Face à cette explosion de violence, les 297 policiers de Valence, dont 12 affectés à la BAC, livrent un combat sans merci contre des réseaux criminels devenus maîtres dans l'art du trafic.

Dans cette poudrière urbaine, chaque intervention peut virer au drame. Face à des délinquants toujours plus jeunes et des réseaux ultra-organisés, la BAC déploie des techniques d'observation sophistiquées pour surprendre les trafiquants en flagrant délit. Entre guetteurs qui donnent l'alerte et habitants hostiles, les policiers doivent faire preuve d'un sang-froid à toute épreuve.

Ils enchaînent les situations tendues : courses-poursuites infernales, violences, interpellations musclées ou encore détention d’arme illégale… La BAC frappe fort et vite pour contrer des trafiquants toujours plus audacieux.

Découvrez comment ces policiers d'élite risquent leur vie pour faire régner l'ordre.