"Echappées belles" : Bolivie, le défi des sommets, samedi 18 janvier 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 18 janvier 2025 à 21:00 sur France 5 dans "Echappées belles", Jérôme Pitorin vous fera découvrir les paysages grandioses de la Bolivie.

Surnommée le “Tibet des Andes”, la Bolivie est façonnée par les somptueux sommets de la Cordillère royale, parmi les plus hauts d’Amérique latine. Le pays abrite aussi le plus grand désert de sel du monde —l'éclatant Salar d’Uyuni—, le haut perché lac Titicaca et la verdoyante forêt Amazonienne.

Ces paysages à couper le souffle attirent des centaines de milliers de voyageurs en quête de grands espaces et de mysticisme ancien. Mais la Bolivie se révèle hostile aux randonneurs amateurs. Une simple promenade à plus de 4000 mètres d’altitude peut relever du défi. Sans parler du vent glacial, des étendues arides de l’Altiplano ou de la jungle sauvage qui couvre plus de la moitié du pays.

C’est dans ces territoires préservés que Jérôme Pitorin rencontre des peuples, pour certains isolés. La Bolivie est le pays d’Amérique du sud qui compte la plus grande proportion de peuples autochtones (plus de 40 % de sa population). 36 communautés indigènes sont reconnues par la loi bolivienne : Aymaras, Quechuas, métis, descendants d’esclaves… Pour autant, dans la société bolivienne, la place et les opportunités de chacun sont définies par la couleur de peau, la langue et les origines sociales. En 2005, l’élection d’Evo Morales marque un tournant pour les populations autochtones. Premier président aymara du pays, il fait voter une nouvelle constitution pour leur donner plus de pouvoir après des siècles de discriminations.

En trek, Jérôme découvre ces paysages grandioses et difficiles d’accès, au contact des peuples autochtones qui les habitent. Guidé par des Boliviens, il ressent leur attachement à l’identité indigène et aux traditions millénaires.

Les reportages :

Les routes de l’impossible

Le multiculturalisme dans l’assiette

Les Cholitas

Le Lac Titicaca, un joyau en danger

La Cosmovision andine, entre amour de la « terre-mère » et sorcellerie

Comptage de dauphins d'eau douce.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées Belles" au fil de la Somme