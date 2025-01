C dans l'air" vendredi 17 janvier 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 17 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce vendredi 17 janvier 2025, Axel de Tarlé recevra : Clotilde Champeyrache, économiste, criminologue, professeure au Cnam et autrice de "Géopolitique des mafias", aux éditions Le Cavalier bleu.

La consommation de cocaïne n'a jamais été aussi forte en France : 1,1 million de personnes en ont consommé au moins une fois dans l'année en 2023 en France, selon la dernière étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), publiée cette semaine. C'est presque deux fois plus que lors du précédent rapport, qui dénombrait 600.000 usagers dans l'année 2022.

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. La production mondiale n'a jamais été aussi élevée, avec 2.700 tonnes de cocaïne en 2022 contre 1.134 tonnes en 2010, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Autre facteur : "l'évolution des conditions de travail, avec des actifs qui l'utilisent pour 'tenir au travail', soit pour supporter des cadences intensives (restauration), soit pour faire face à la pénibilité des conditions de travail (marins pêcheurs)", a souligné Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'OFDT, interrogée par l'AFP. Il y a enfin la "diversification des formes de consommation, avec la diffusion de la cocaïne base (crack) et la banalisation de l'image de la cocaïne", selon Mme Obradovic. Les chiffres restent relativement stables sur le cannabis, drogue la plus consommée en France, avec 5 millions d'usagers dans l'année en 2023, et 900.000 consommateurs quotidiens. L'usage de MDMA/ecstasy a lui bondi, passant de 400.000 à 750.000 personnes entre 2019 et 2023.

Clotilde Champeyrache décryptera avec nous la hausse de la consommation de drogues, et ses raisons. Elle nous expliquera aussi qui sont les nouveaux consommateurs de drogues et pourquoi la France est désormais classée 7e en Europe en terme de consommation de cocaïne.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique des Echos.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :

Budget : qui va payer la facture ?

Le nouveau ministre François Bayrou a échappé jeudi à la première motion de censure. Le texte, déposé à l’initiative des Insoumis, des Écologistes et des communistes, a échoué à renverser son gouvernement, avec seulement 131 voix sur les 288 nécessaires. Le maintien du Premier ministre ne faisait guère de doute, la droite et le Rassemblement national ayant annoncé qu’ils ne voteraient pas le texte, rendant son adoption numériquement impossible. L’incertitude portait davantage sur l’attitude du Parti socialiste, divisé depuis la déclaration de politique générale, et qui a finalement tranché en dernière minute pour ne pas le censurer.

"Nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu’elle peut conduire à la pire des politiques : l’arrivée de l’extrême droite", lance, à la tribune, le patron des socialistes, sous les vives interpellations de ses camarades mélenchonistes. "Nous sommes dans l’opposition et nous y resterons", a expliqué Olivier Faure, avant de lister la totalité des points qui ont motivé ses troupes à ne pas voter cette motion. Parmi lesquels la création ou le maintien de 12000 postes de personnels soignants, la non-suppression des 4000 postes dans l’éducation nationale, l’annulation du ticket modérateur sur les consultations médicales, l’abandon de deux jours de carences dans la fonction publique, l'augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée aux l'hôpitaux…

En comptant la réindexation des retraites au 1er janvier, le coût de ces mesures est estimé 6,5 milliards d'euros. Mais si on l’enlève, la facture est plutôt de l’ordre de 2,5 milliards d'euros, sur lesquels Bercy compte récupérer 1 milliard auprès des mutuelles qui ont augmenté leur tarif en vue de la hausse du ticket modérateur, finalement annulé.

Reste 1, 5 milliards d’euros qui viennent s’ajouter aux 32 milliards d’euros d’économies déjà fixées. Point sur lequel François Bayrou est resté jusqu’à présent très sobre concernant les moyens d’y parvenir. Dans son discours de politique générale mardi, le Premier ministre a dénoncé une "bureaucratie trop lourde" et s’est interrogé sur la nécessité d'avoir 1 000 agences et autres établissements publics. Mais cette volonté de simplification administrative n'est pas nouvelle. Ainsi, dans le gouvernement sortant, l'ancien ministre de la Fonction publique de Michel Barnier, Guillaume Kasbarian, souhaitait supprimer "plusieurs dizaines" de ces "comités Théodule". Alors qui est visé ? Qui va payer la facture ?

