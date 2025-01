"Enquête Exclusive" dimanche 19 janvier 2025 sur M6 : Les Trump, un clan en or

Au sommaire du magazine "Enquête Exclusive" dimanche 19 janvier 2025 à 23:15 sur M6, « Les Trump, un clan en or » une plongée au cœur du clan Trump, la famille qui va diriger l’Amérique.

Alors que Donald Trump va être investi 47ème président des États-Unis, c’est tout un clan qui s’installe au pouvoir. Chez les Trump, la présidence est une histoire de famille. Fils, filles, gendres, belle-fille, petits-enfants : tous ont été mis à contribution pour porter le patriarche au pouvoir. Et chacun d’entre eux hérite d’une fonction officielle ou officieuse pour ce nouveau mandat.

Il y a par exemple sa belle-fille, Lara, qui l’a aidé à lever des fonds pendant la campagne. La sémillante quadragénaire joue aujourd’hui les ambassadrices officieuses pour son beau-père, quand elle ne s’occupe pas de sa marque de sportswear. Business et politique font souvent bon ménage au sein du clan Trump !

Les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont également enquêté sur Melania, qui s’annonce comme la grande absente de ce second mandat. La Première dame a déjà prévenu qu’elle s’installerait à New York pour s’occuper de son fils Barron. Un vrai coup dur pour Donald Trump, qui comptait sur elle pour adoucir son image. Exceptionnellement, sa photographe officielle a accepté de raconter cette femme discrète mais influente.

Ces derniers mois, une petite nouvelle a fait une entrée fracassante dans le clan Trump. À 17 ans, Kai, la petite-fille du président a joué un rôle primordial dans la campagne pour ramener les jeunes vers le parti républicain. Désormais tête de gondole de la famille, certains commentateurs lui prédisent déjà un destin présidentiel.

Avec l’arrivée de Donald Trump dans le Bureau ovale, les États-Unis sont en train de vivre une révolution de palais. Désormais, Washington n’est plus le siège du pouvoir. La nouvelle Maison-Blanche est en Floride, à Mar-a-Lago, la résidence privée de Donald Trump qu’il a transformée en club pour millionnaires. Les équipes du magazine "Enquête Exclusive" s'y sont rendues pour découvrir les coulisses de ce nouvel épicentre du pouvoir politique.

Toni Holt Kramer, l’un des plus fidèles soutiens du nouveau président, a accueilli les journaliste du magazine dans son manoir d’or et de marbre. Parmi ses nouveaux voisins, Bill White et son mari Bryan Eure. Ce couple fortuné a levé des sommes colossales pour porter leur ami Donald Trump au pouvoir et fait désormais partie des intimes de la famille. Pour ses bons services, Bill White vient même de se voir nommer ambassadeur en Belgique !

Parmi les résidents quasi permanents de Mar-a-Lago, il y a celui que Donald Trump considère comme un « fils », l’entrepreneur Elon Musk. Devenu en quelques mois un fidèle soldat du président, le fantasque milliardaire vient de se voir récompenser par un portefeuille ministériel. Une nomination contestée, au moins autant que celle de la nouvelle ministre de l’Éducation, essentiellement connue pour avoir dirigé la plus grande fédération de catch… ou celle, au poste d’ambassadeur en France, du père de son gendre. Une forme de népotisme dénoncée par John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump que les journalistes du magazine ont rencontré. Il est aujourd’hui l’un de ses plus farouches opposants.

Entre liens du sang, conflits d’intérêts et sourires ultra-bright, plongée au cœur du clan Trump, la famille en or qui va diriger l’Amérique.