"Affaires sensibles" : Disparues de Pontcharra, 36 ans de mystères, dimanche 19 janvier 2025 sur France 2

Un assassin ayant avoué son crime peut-il échapper à la justice ? Le 6 décembre 2024, la cour d’appel de Lyon devait rendre un arrêt lourd d’enjeux, et décider si un homme suspecté de plusieurs disparitions inquiétantes de femmes, il y a plus de trente ans, pouvait continuer à vivre librement.

Le 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, disparaît dans la commune de Pontcharra, en Isère. Sa voiture est retrouvée stationnée, clé sur le contact et sac à main sur le fauteuil du passager. La jeune mère de famille semble s’être volatilisée, juste à côté de la maison d’un homme de 21 ans. Celui-ci est déjà connu de la justice : il a été condamné pour avoir tenté d’étrangler une jeune femme. Mais les recherches et l’enquête de gendarmerie ne donnent rien. Un an et demi plus tard, un non-lieu est prononcé.

L’énigme est d’autant plus inquiétante qu’une autre jeune femme a disparu un an plus tôt dans cette même commune : Marie-Ange Billoud,19 ans. Une troisième femme avait été retrouvée morte, dans le même périmètre, rebaptisé "le triangle des Bermudes" par les enquêteurs.

Persuadées que les affaires sont liées, les familles vont se battre ensemble pour connaître la vérité, pendant des années, sans succès. En 2019, le frère de Marie-Thérèse Bonfanti se replonge dans le dossier judiciaire de sa sœur et relève de nombreuses incohérences qui poussent les gendarmes à entendre de nouveau le propriétaire de la maison.

Coup de théâtre : trente-six ans après les faits, celui-ci avoue le meurtre de la jeune femme et indique même l’endroit où il s’est débarrassé du corps. Il est incarcéré, mais son avocate plaide la prescription et obtient la remise en liberté de son client. Le meurtrier sera-t-il laissé en liberté malgré ses aveux ? Les familles des disparues obtiendront-elles qu’il soit jugé ? C’est ce combat pour la justice que nous raconte "Affaires sensibles".

