"C dans l'air" lundi 20 janvier 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce lundi 20 janvier 2025, Caroline Roux recevra Christine Ockrent, journaliste, spécialiste des États-Unis et de l'Europe, productrice de l’émission "Affaires étrangères sur" France Culture.

Aujourd'hui a lieu l'investiture de Donald Trump, comme 47e président des Etats-Unis. Il prêtera serment, rencontrera Joe Biden, et prononcera le discours inaugural au Capitole, comme le veut la tradition politique américaine. L’occasion pour lui de donner les grandes lignes de son mandat. Un mandat qui devrait commencer tambour battant. "J'agirai à une vitesse et avec une force sans précédent", a déclaré hier Donald Trump. "Un déluge de décrets" est attendu pour ce premier jour. L'immigration est le premier thème sur lequel le républicain veut agir rapidement. "Dès que j'aurai prêté serment, je lancerai le plus grand programme d'expulsions de l'histoire américaine", a-t-il assuré pendant sa campagne. Autre mesure attendue : des grâces pour les personnes condamnées pour avoir pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021.

Sur le plan économique, Donald Trump devrait remettre en route sa politique protectionniste. Il a également promis de s'attaquer à la politique climatique de son prédécesseur démocrate. Son slogan "Drill, baby, drill!", promouvant l'extraction d'énergies fossiles, a été répété à l'envi durant ses meetings de campagne.

Christine Ockrent reviendra sur la victoire de Donald Trump, de retour à la Maison Blanche. Est-il dans une logique de "revanche", par rapport à sa défaite en 2020 ? Quelles seront ses premières décisions, et quelles conséquences sur la géopolitique mondiale, et en particulier sur l'Europe ? Quid de la fameuse garantie de sécurité américaine dont dépendent de nombreux pays en Europe ?

Les experts invités :

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste de Ouest France.

Nicolas Bouzou, économiste, directeur fondateur du cabinet de conseil Asterès, chroniqueur à L’Express.

Loïc de La Mornais, grand reporter à France Télévisions, ancien correspondant aux Etats-Unis.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro.

Le thème de l'émission :

Donald Trump de retour à la tête de la première puissance mondiale. Après avoir multiplié les déclarations fracassantes depuis son élection en novembre, Donald Trump sera officiellement investi 47ᵉ président des Etats-Unis ce 20 janvier à 12 heures à Washington (18 heures à Paris). Dans une capitale balayée par un froid polaire, la prestation de serment de Donald Trump ne se fera pas sur les marches du Capitole, comme le veut la tradition, mais sous la rotonde devant une assistance inhabituelle. Pour la première fois des dirigeants étrangers sont invités, la plupart appartenant à la galaxie réactionnaire, de l’argentin Javier Milei à la première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni. Des hommes et femmes politiques de l'extrême droite européenne seront également présents : le Britannique Nigel Farage, un dirigeant de l'AfD allemande, Tino Chrupalla, les Français Marion Maréchal et Éric Zemmour de Reconquête ! ainsi qu’une délégation d’élus du Rassemblement national dont le bras droit de Marine le Pen Louis Aliot et le député européen Julien Sanchez. Ils prendront place à côté des géants de la tech et des cryptomonnaies. Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, les trois hommes les plus riches du monde, seront placés au premier rang, à l’aube d’un mandat où ils ont multiplié les soutiens à l’ancien président, qui a opéré un retour historique au pouvoir.

Avec désormais la majorité au Congrès, le soutien de la Cour suprême, des géants de la tech et des réseaux sociaux, Donald Trump a promis un second mandat plus détonant encore que le premier. "J'agirai à une vitesse et avec une force sans précédent", a déclaré dimanche le président élu de 78 ans devant une foule enthousiaste dans les tribunes de la Capital One Arena à Washington, promettant de prendre des décisions radicales en signant une centaine de décrets dès son premier jour dans le bureau ovale. En campagne, il avait assuré plusieurs reprises qu'il pourrait "être un dictateur pour un jour" et fait de l’immigration l'un de ses principaux axes de son programme, envisageant notamment des "déportations massives" d’immigrés clandestins. Donald Trump qui entend relancer la guerre commerciale a également annoncé un décret pour retarder l'interdiction de TikTok, pour donner le temps à la société chinoise de vendre sa filiale américaine et défendu l’augmentation des droits de douanes appliqués au Mexique, au Canada, à la Chine et à l’Europe. La semaine dernière, lors de sa déclaration faite au Sénat américain, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine choisi par Trump a estimé que "l’ordre mondial d’après-guerre n’est pas seulement obsolète, il est désormais une arme utilisée contre nous".

Des déclarations prises très au sérieux en Europe, et notamment en France. "Les Etats-Unis ont décidé d'une politique incroyablement dominatrice par le dollar, par la politique industrielle, par la captation de toute la recherche et la captation des investissements", a déclaré ce lundi François Bayrou à l'occasion des vœux au personnel municipal de Pau, ville dont il est resté maire. "Français et Européens" doivent prendre une décision, "le ressaisissement", a ajouté le Premier ministre, estimant que la France et l’UE seront "dominées, écrasées, marginalisées" s’ils ne réagissent pas. Face à l'Amérique de Trump, "les Européens doivent rester unis" a insisté ce matin sur France Inter Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne à la Prospérité et à la Stratégie industrielle. Des annonces seront faites le 26 février, notamment concernant le secteur automobile.

Alors quelles seront ses premières décisions du président américain ? Comment Trump veut-il remodeler le monde ? Quelles conséquences sur l'Europe et la France ? Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a l’intention de mettre fin au Wokisme. Dans certains Etats comme aux Texas et en Floride, dirigés par des républicains, des livres traitant de sujets tels que la sexualité et le racisme disparaissent des rayons des bibliothèques. Élèves, parents, citoyens, contre-attaquent les groupes ultra-conservateurs proches du pouvoir en saisissant la justice.

