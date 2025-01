"C dans l'air" mardi 21 janvier 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 21 janvier 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 21 janvier 2025 Caroline Roux reçoit : Isabelle Debré, présidente de l’association l’Enfant Bleu, qui lutte contre les violences faites aux enfants.

Sandrine Pissarra et son compagnon de l’époque Jean-Michel Cros sont jugés aux assises de l’Hérault pour "tortures ou acte de barbarie ayant entraîné la mort", faits passibles de perpétuité pour elle ; "privation de soins", trente ans encourus, pour lui. Jugée pour tortures sur sa fille, Sandrine Pissarra a nié, à l’ouverture de l’audience lundi, l’avoir affamée et maltraitée. Son compagnon, en pleurs, s’est montré incapable d’expliquer son inaction coupable.

Malgré le huis clos familial, favorisé par le confinement de 2020, le calvaire d’Amandine, morte de faim à l’été 2020, n’était pas inconnu des autorités. Alors y a-t-il eu des failles dans la protection de l'enfance ? Trois signalements avaient été faits entre 2010 et 2014, et dès la maternelle les égratignures et les ecchymoses d'Amandine avaient inquiété l'école. Un magistrat avait été saisi en CE1, quand Amandine présentait des traces de coups et fouillait les poubelles pour manger.

Isabelle Debré eviendra avec sur le calvaire subi par Amandine. Elle nous expliquera aussi les différents signalements qui ont été faits au fil des années, et la succession de failles qui n'ont pas permis de lui sauver la vie. Un dossier "ahurissant", commente-t-elle dans le Parisien. Elle nous dira aussi, après plus de 30 ans d'expérience dans la protection de l'enfance, sa vision de la politique de protection de l'enfance en France, et les recommandations de l'association l'Enfant Bleu pour que les violences faites aux enfants soient mieux repérées et traitées.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :



Laurence Haïm, journaliste pour "L’heure américaine" à France Info TV.

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris.

Lauric Henneton, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l’Université Versailles-Saint Quentin.

Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, spécialiste des Etats-Unis et de la Russie.

Sonia Dridi (en duplex ), correspondante à Washington à France 24 et RTBF.

Le thème du magazine :

Trump : main basse sur le monde

Quelques minutes seulement après avoir été intronisé 47e président des États-Unis, le nouveau locataire de la Maison Blanche s'est présenté à la Capital One Arena, une arène sportive de Washington, pour son premier discours, au cours duquel il a assuré que "l'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui." Devant un public de 20.000 personnes acquises à sa cause, puis dans le Bureau ovale, l’ancienne star de télévision a mis en scène la signature de ses premiers décrets, visant à mettre en application certaines de ses promesses ou à en donner l’impression.

Ainsi, Donald Trump a signé le décret de grâce en faveur des 1 500 personnes condamnées pour leur participation à l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, les qualifiant d’"otages". Parmi eux figure Enrique Tarrio, le leader de la milice d’extrême droite "Proud Boys", condamné à la peine la plus lourde, 22 ans de prison. Il s’est également attaqué à l’immigration, signant un décret remettant en cause le droit du sol et déclarant l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Le nouvel homme fort de Washington a par ailleurs acté le retrait des États-Unis (une deuxième fois) de l’accord de Paris sur le climat et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a également ouvert le front des guerres commerciales en confirmant sa volonté d'imposer des droits de douane de 25 % aux produits venant de ses voisins canadien et mexicain, dès le 1er février. Pas de chiffre, ni de date en revanche pour l’Europe mais l’objectif affirmé de redresser le déficit commercial soit par des droits de douane, soit en vendant plus de pétrole et de gaz à l’Union européenne.

Donald Trump a aussi réaffirmé ses ambitions sur le Groenland, le territoire danois autonome dont il souhaite prendre le contrôle, estimant que le Danemark finirait par céder. Il a également exprimé son intention de redonner le nom de "Mont McKinley" pour le sommet actuellement connu sous le nom de Denali en Alaska, en hommage à William McKinley, ancien gouverneur de l’Ohio et 25e président des États-Unis. Il a par ailleurs annoncé son souhait de rebaptiser le golfe du Mexique en "golfe de l’Amérique". La réaction du Mexique à cette annonce a été teintée de sarcasme. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a répondu en suggérant que, selon la même logique, l’Amérique du Nord pourrait être renommée "Amérique mexicaine".

Au total, il a signé une centaine de documents à différents moments de la journée, de la création de "DOGE", la commission pilotée par le milliardaire Elon Musk pour réduire drastiquement le budget fédéral, à l’élimination de mesures environnementales prises sous Joe Biden (soutien à l’éolien, interdiction des forages pétroliers dans certaines zones naturelles…) lors d’une première journée de mandat entachée par un geste de Elon Musk. Devant les partisans de Donald Trump et les caméras du monde entier, le milliardaire est accusé d’avoir effectué deux saluts nazis. Le patron de X a dénoncé "un coup tordu" sur sa plateforme, qualifiant cette "attaque" selon laquelle "tout le monde est "Hitler" de "totalement dépassée". Mais pour les historiens, c’est clair, le geste effectué par Elon Musk ne laisse aucune place au doute : il s’agit d’un salut nazi. Un soupçon renforcé par les orientations politiques de l’homme le plus riche du monde qui soutient officiellement l’AfD, ce parti néofasciste allemand dont une part est nostalgique du IIIème Reich et l’ensemble des formations politiques d’extrême droite européennes qui étaient représentées lundi à Washington.

Ainsi les Français Marion Maréchal et Éric Zemmour de Reconquête ! ont participé à la cérémonie d’investiture. Jordan Bardella, qui a proposé en septembre dernier Elon Musk pour le prix Sakharov, la plus prestigieuse récompense de l’Union européenne pour les droits humains et Marine Le Pen n’ont pas fait le déplacement mais ils ont envoyé une délégation d’élus du Rassemblement national dont leur bras droit Louis Aliot et le député européen Julien Sanchez.

Alors quelles sont les premières décisions prises par Donald Trump ? Comment Trump veut-il remodeler le monde ? Quelles sont ses ambitions territoriales ? Enfin quels sont ses réseaux en France ?

