"C dans l'air" mercredi 22 janvier 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 22 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de "C dans l'air".

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité.

Ce mercredi 22 janvier 2025, Caroline Roux reçoit : Olivier Jaoui, membre de la famille d'Ofer Kalderon, otage franco-israélien détenu par le Hamas, et président de l'association Vies Brisées - 7 octobre.

Hier, on apprenait que quatre Israéliennes retenues à Gaza doivent être libérées par le Hamas ce samedi. Des libérations qui devraient faire suite à celles de trois jeunes femmes dimanche dernier, sorties en échange de la libération de 90 prisonniers palestiniens détenus par Israël, en vertu de l'accord de trêve. Les détails de cet accord n'ont pas été officiellement publiés. Mais ces séries d'échanges de prisonniers sont censées se dérouler à intervalles plus ou moins réguliers pendant six semaines, et concerner au total 33 otages israéliens et environ 1.900 prisonniers palestiniens. En tout, 91 personnes sont toujours otages à Gaza.

Les deux otages français, Ofer Kalferon et Ohad Yahalomi font partie des 33 otages qui doivent être libérés, selon le chef de l'Etat Emmanuel Macron. Mais ils ne devraient donc pas être libérés cette semaine. Sur RMC lundi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot , a assuré que la France n'avait "aucune nouvelle" sur l'état de santé des deux otages français ou sur leurs conditions de détention.

Olivier Jaoui nous dira dans quel état d'esprit il est, et comment il vit ces libérations au compte-gouttes ? Comment supporte-t-il l'absence de nouvelles, et de date de libération potentielle ? La trêve à Gaza lui a-t-il redonné un espoir ? Les enfants d'Ofer Kalderon, Sahar et Erez, ont eux aussi été captifs du Hamas, et ont été libérés. Olivier Jaoui nous dira comment ils ont vécu leur libération, et comment ils vivent l'attente de celle de leur père. Des enfants qui on aussi vécu le drame d'avoir perdu leur grand-mère, Carmela, assassinée par le Hamas le 7 octobre, avec sa petite-fille Noya Dan.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique au Nouvel Obs.

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Le thème de l'émission :

Taxer les retraités : la fin d'un tabou ?

Faire payer une cotisation aux retraités les plus aisés pour financer le grand âge. C'est la proposition formulée par la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, mardi 21 janvier. Une "proposition personnelle", a tempéré aujourd’hui Matignon, mais qui suscite l'intérêt de certains parlementaires.

La ministre propose que les retraités qui peuvent "se le permettre", ceux qui touchent plus de 2 000 euros net mensuel (soit 25 % des retraités) ou 2 500 euros net mensuel ( 7 % des retraités), soient mis à contribution pour payer l’autonomie et la dépendance. C’est-à-dire qu'ils pourraient participer à l’effort pour qu’il ne repose pas uniquement sur les actifs qui consacrent déjà près d'un tiers de leur salaire à payer les retraites, et qui, depuis la réforme de 2023, doivent travailler jusqu’à 64 ans. Des actifs à qui certains, comme la ministre des Solidarités Catherine Vautrin, envisagent de demander de travailler gratuitement sept heures de plus par an, soit une deuxième journée de solidarité.

Le patron du Medef, Patrick Martin, a lui aussi remis cette idée dans le débat il y a quelques jours en proposant de supprimer l’abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraites. Cet abattement, dont bénéficient les actifs, est destiné à l’origine à compenser les frais professionnels. En novembre dernier la sénatrice du groupe Les Républicains Christine Lavarde (Hauts-de-Seine), avait proposé la suppression de cet abattement pour les retraités les plus aisés, et avait été recalé. "C’est pour moi une question d’équité générationnelle", explique la sénatrice pour qui "le niveau de vie des retraités s’améliore ou ne baisse pas par rapport aux actifs".

Alors les retraités ont-ils réellement un niveau de vie supérieur aux actifs ? Vont-ils, à plus ou moins court terme, participer davantage au redressement des comptes de la Nation et au financement de la protection sociale ? Le sujet, hautement explosif, n’a jusqu’ici jamais dépassé le stade du ballon d’essai car ce sont ceux qui votent le plus. Il a d’ailleurs cette fois encore suscité une levée de bouclier de la gauche jusqu’à l’extrême droite. Mais derrière ce débat sur le financement de la dépendance, un autre débat est également relancé, celui de la démographie à l’heure où l’Insee constate que le nombre de naissances continue de chuter en France, une baisse tendancielle depuis 2011.



Autre point de discussions en ce début d’année : les cahiers de doléances. Lors de son discours de politique générale, François Bayrou a souhaité reprendre l'étude de ces doléances, rédigées par les Français en 2019 à la suite du mouvement des Gilets jaunes. À l’époque pas moins de 2 millions de contributions populaires ont été déposées, avant d’être archivées. Que contiennent-ils ? Les explications de l’archiviste Marie-Anne Chabin ce soir dans C dans l'air.

