"Thalassa, aventures extrêmes" : À la conquête des profondeurs, lundi 27 janvier 2025 sur France 5 (vidéo)

Lundi 27 janvier 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Thalassa, aventures extrêmes", Diego Buñuel vous proposera de découvrir une passionnante aventure : une plongée à bord d'un sous-marin capable de descendre à plus de 3 000 mètres de profondeur.

Dans cet épisode inédit de Thalassa, Diego Buñuel part pour l’archipel des Canaries, en Espagne.

C’est sur l’île de Ténérife qu’il va en effet vivre la passionnante aventure d’une plongée à bord d’un sous-marin capable de descendre à plus de 3 000 mètres de profondeur ! L’occasion de nous emmener à la découverte des abysses, un univers fascinant peuplé de créatures étranges aux pouvoirs bioluminescents encore mystérieux.

Les sept heures d’exploration et de descente vers les abysses seront aussi pour Diego l’occasion de remonter dans le temps et de nous raconter l’extraordinaire histoire du sous-marin Le Trieste et de ses deux occupants, Jacques Piccard et Don Walsh, qui, bien avant les premiers pas de l’homme sur la Lune, ont atteint le fond des océans en 1960 à près de 11 000 mètres de profondeur. Un authentique exploit.

Un document réalisé par David Geoffrion.

