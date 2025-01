"Sept à Huit" dimanche 26 janvier 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 26 janvier 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 26 janvier 2025 :

Des locataires face aux nuisances quotidiennes



Ascenceurs en panne, parking sauvage, immeubles envahis par les rats, comment les habitants font-ils face à ces nuisances ?



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 26 janvier 2025 :

TikTok poursuivi en justice



Des familles accusent le réseau social d'avoir poussé leurs enfants au suicide.

Les secrets du nouveau discounter qui déferle sur la France

Des prix cassés et une course effrénée à la nouveauté.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Charles Bietry face à la maladie de Charcot : son combat pour la vie jusqu'au bout.



Charles Biétry se confie, pour la première fois, sur son combat contre la maladie de Charcot, un mal incurable qui ne lui laisse plus que « quelques semaines ou mois à vivre », nous dit-il.

Un témoignage courageux et lumineux, une ode à la vie qu’il nous livre chez lui, en compagnie de sa femme, à Carnac.

Son combat pour continuer à rire avec les siens, jusqu’au bout, les souvenirs d’une vie professionnelle heureuse, et ses espoirs déçus sur le projet de loi sur la fin de vie : il évoque les dispositions qu’il a prises pour rester maitre, jusqu’au bout, de son destin.

Un témoignage unique, réalisé, pour la première fois, avec le concours de l'intelligence artificielle. Charles Biétry a perdu la faculté de parler : sa voix, avec son accord, a été reconstituée.

