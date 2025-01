"La grande librairie" mercredi 29 janvier 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 29 janvier 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 29 janvier 2025 :

Annick Cojean, pour sa BD « Les mémoires de la Shoah » (Dupuis).

Cette BD est l’adaptation de son enquête « Les mémoires de la Shoah » qui a reçu le prix Albert Londres en 1996. Ouvrage dont elle écrit aujourd’hui dans la préface « C’est l’enquête la plus sombre, la plus bouleversante, la plus obsédante de ma vie de journaliste. Un plongeon dans un épisode effroyable de l’Histoire. Une immersion dans le mal absolu : la Shoah. « L’anéantissement » selon sa traduction de l’hébreu. Le cataclysme. »



Jean-Claude Grumberg, pour son livre « Quand la terre est plate » (Seuil)

Comment écrire quand les protagonistes d’un récit ont disparu ? Jean-Claude Grumberg rassemble son absence de souvenirs, les rares histoires racontées par Suzanne, sa mère, et les récits parcellaires arrachés à Maxime, son frère aîné.



Maxime Rovere, pour son livre « Parler avec sa mère » (Flammarion)

Cet essai sur l’amour filial explore la gamme si riche des interactions et des sentiments qui nous lient à nos mères, de la naissance à la mort en passant par le grand âge. Maxime Rovere y développe une réflexion éthique profondément novatrice qui nous enseigne le chemin joyeux d’une reconnexion avec le monde.



Marie Nimier, pour son livre « Le côté obscur de la Reine » (Mercure de France)

Ce livre est le récit de la relation complexe de Marie Nimier avec sa mère, cet ouvrage fonctionne en écho à celui qu’elle avait consacré il y a quelques années à son père « La Reine du silence ».



Jacques Gamblin, pour son livre « Mère à l’horizon » (Robert Laffont)

Le premier roman de Jacques Gamblin. Un hommage bouleversant à la mère, où le rire n`est pourtant jamais loin, prêt à déferler sur la grève.



Augustin Trapenard a rencontré Esther Senot au Mémorial de la Shoah à l’occasion de la commémoration des 80 ans de la libération des camps. Esther Senot a été déportée à l'âge de 15 ans, à Auschwitz-Birkenau, où une grande partie de sa famille a péri. Elle a publié « La Petite fille du passage ronce » (Grasset/ Le livre de poche) afin de faire vivre la mémoire des siens et d'honorer la promesse faite à sa sœur : « dire au monde ce que des hommes ont été capables de faire à d’autres ».