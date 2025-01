"C dans l'air" lundi 27 janvier 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 27 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 27 janvier 2025, Caroline Roux recevra Annette Wieviorka, historienne, spécialiste de la Shoah, et autrice de "Itinérances", publié aux éditions Albin Michel.

Aujourd'hui sont commémorés les 80 ans de la libération d'Auschwitz : une cinquantaine de survivants et des chefs d'État, dont Emmanuel Macron et Charles III, sont réunis ce lundi en Pologne. Les survivants seront au coeur des cérémonies, qui se tiendra sur le site de cet ancien camp de la mort, libéré le 27 janvier 1945. "Cette année, nous nous concentrons sur les survivants et leur message", a déclaré Pawel Sawicki, porte-parole du musée d'Auschwitz. "Il n'y aura pas de discours d'hommes politiques". Selon les organisateurs, il pourrait s'agir du dernier grand anniversaire réunissant un groupe important de survivants. "Nous savons tous que dans dix ans, pour le 90e anniversaire, il ne sera plus possible d'avoir un groupe aussi important", a déclaré Pawel Sawicki.

Auschwitz-Birkenau est devenu le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie sur six millions de Juifs européens. Après la cérémonie internationale, Emmanuel Macron, accompagné de Brigitte Macron, se rendra "au pavillon français qui accueille depuis 1979 une exposition permanente de la France à Auschwitz, dédiée à la mémoire des victimes françaises déportées dans le camp", d'après l'Élysée. De son côté, le Premier ministre François Bayrou procédera au ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris en présence de représentants de l'Union des déportés d'Auschwitz.

Annette Wieviorka reviendra avec nous sur la façon dont s'est passée la libération d'Auschwitz, et des camps. Sur la sidération de ceux qui les ont découverts, l'incompréhension, puis une forme de silence. Alors que les survivants des camps sont de moins en moins nombreux, elle nous expliquera l'importance du témoignage de ceux qui ont vécu l'horreur, et de son travail d'historienne, très lié à son histoire personnelle. Enfin elle reviendra également sur la mémoire de la Shoah aujourd'hui, et sur la façon dont elle est utilisée politiquement, parfois pour diviser.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Marcelo Wesfreid, journaliste, Chef adjoint du service politique du journal Le Parisien.

Evelyne Sire-Marin, magistrate honoraire et vice-présidente de la ligue des droits de l’homme.

Driss Aït Youssef, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité.

Le thème de l'émission :

Ultraviolence, narcotrafic... Le plan du gouvernement

Vendredi soir vers 20h, alors qu'il sortait de son entraînement de football dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, Elias, 14 ans, a été abordé par deux adolescent de 16 et 17 ans qui lui ont demandé de leur donner son téléphone portable. En réponse à son refus, un coup de couteau lui a été porté à l'épaule. Transportée par le Samu à l'hôpital Necker avec un pronostic vital engagé, Elias est décédé samedi. Identifiés par un ami du collégien qui se trouvait avec lui au moment des faits, deux mineurs ont rapidement été interpellés et placés en garde à vue vendredi soir. L’un des deux suspects aurait reconnu dimanche avoir porté le coup de couteau mortel et assuré qu’il n’a jamais voulu tuer Elias. "Aujourd’hui il est attristé, il sait très bien ce qu’il s’est passé (...) Il sait que les choses vont changer pour lui, les choses vont changer pour une famille, pour la famille de la victime. Tout cela le rend triste", a affirmé son avocat.

"Déjà connus de la justice", selon le parquet, les suspects avaient été tous les deux présentés à la justice fin octobre pour de précédents faits de vol commis avec violence. Dans l’attente d’un procès prévu en juin devant le tribunal pour mineurs, les deux adolescents, qui résident dans le même immeuble, avaient pour interdiction de se voir. Ils doivent ce lundi être transférés au tribunal et présentés à un juge. L’enquête ouverte initialement pour "tentative d’homicide sur mineur de moins de 15 ans et extorsion avec arme" a été requalifiée en "extorsion suivie de mort". Un crime pour lequel ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité.

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau s’est dit "horrifié par cette violence gratuite, résultat d’une perte de repères et de l’effondrement de l’autorité", dénonçant sur X un acte "de barbares". Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a quant à lui décidé de réunir ce lundi l’ensemble des procureurs pour leur délivrer une nouvelle circulaire de politique pénale en réponse aux "violences inacceptables" récentes.

Deux ministres qui multiplient les déclarations dans médias depuis leur prise de fonction, rivalisant de propositions musclées et de visites sur le terrain, consacrées notamment à la question des stupéfiants. Le Garde des Sceaux a ainsi annoncé la semaine dernière la création d'une prison haute sécurité réservée aux plus gros narcotrafiquants, qui devrait être inaugurée le 31 juillet prochain. Parallèlement une proposition de loi transpartisane, soutenue par les deux ministres, arrive ce mardi en séance au Sénat. Inspiré du rapport d’une commission d’enquête sénatoriale publiée en mai dernier qui dépeint une France "submergée par le narcotrafic", le texte porté par le sénateur LR du Rhône, Étienne Blanc et l’élu socialiste de Saône-et-Loire, Jérôme Durain, propose de remuscler l’arsenal existant, pour lutter contre des gangs aux moyens souvent plus puissants que l’État. En vrac : instaurer un nouveau statut du repenti et de l’infiltré, créer un parquet national sur la criminalité organisée (sur le modèle du parquet anti-terroriste), mettre en place une injonction à justifier l’origine de son patrimoine, faciliter le gel administratif des avoirs, améliorer la coordination entre les services de renseignement, permettre aux enquêteurs de ne pas dévoiler leurs techniques les plus sensibles pour ne pas renseigner les trafiquants, etc...

La lutte contre le narcotrafic est également une priorité aux États-Unis où Donald Trump a indiqué vouloir changer la désignation des cartels comme "organisations terroristes étrangères". L'objectif affiché étant d'enrayer les activités de ces groupes, accusés par le président d'inonder "les États-Unis de drogues mortelles, de criminels violents et de gangs vicieux". La mesure fait partie des nombreux décrets annoncés par Donald Trump, lundi 20 janvier, au premier jour de son retour à la Maison Blanche. En 2023, plus de 72.000 personnes sont mortes aux États-Unis, par overdose de fentanyl, qui est la première cause de décès chez les 18-45 ans dans le pays. Donald Trump a également menacé d'augmenter drastiquement les droits de douane sur les importations chinoises, face à la passivité supposée de Pékin vis-à-vis du trafic de fentanyl.

