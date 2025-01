"Complément d'enquête" dévoile les derniers mystères de l’affaire Epstein jeudi 30 janvier 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "Complément d'enquête" jeudi 30 janvier 2025 à 23:00 sur France 2, « Les derniers mystères de l’affaire Epstein ».

Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein, le millionnaire américain accusé d’avoir mis en place un immense trafic de jeunes femmes mineures entre les Etats-Unis et l’Europe est retrouvé mort dans sa cellule, mettant un coup d’arrêt à toutes les investigations. Pourtant, plus de 5 ans après, ce que les médias du monde entier ont appelé « l’affaire Epstein » reste entourée de mystères et continue d’intriguer.

Qui étaient les complices de ce prédateur sexuel ? Ont-ils tenté d’étouffer ses crimes ? Pourquoi Jeffrey Epstein est-il resté impuni aussi longtemps ? l’homme d’affaires s’est-il réellement suicidé en prison ou a-t-il été éliminé parce qu’il en savait trop ? Autant de questions qui font aujourd’hui encore polémique et alimentent fake news et théories complotistes.

Complément d’enquête s’est penché sur les zones d’ombre et les nombreux ratés de l'enquête. Ce scandale de violences sexuelles retentissant a éclaboussé l’univers feutré des riches et des puissants, du président Donald Trump au Prince Andrew en passant par l’ancien président démocrate Bill Clinton.

Le frère de Jeffrey Epstein a accepté d'accorder à Complément d'enquête une interview exceptionnelle : épaulé par un très médiatique médecin légiste américain que nous avons aussi pu interroger, il met en doute les conclusions de l’autopsie de son frère et ne croit pas à la thèse du suicide. Témoignages inédits, pièces du dossier incohérentes : Complément d'enquête reviendra en détail sur les très nombreuses anomalies qui ont émaillé la nuit où Jeffrey Epstein a perdu la vie.

L'enquête a conduit la rédaction jusqu’aux Îles Vierges où une procureure affirme avoir été limogée pour s’être intéressée d’un peu trop près à Jeffrey Epstein et à sa fortune. Selon elle, le criminel sexuel bénéficiait de soutiens influents. Elle a accepté de raconter ses investigations qui l’ont menée jusqu’à l’une des plus prestigieuses banques américaines.

Complément d'enquête révèlera aussi des documents exclusifs sur le volet français de l’instruction : des témoins de premier ordre seraient passés entre les mailles du filet. Des hommes qui n’ont jamais été ni interrogés ni inquiétés par la justice. Que savaient-ils exactement des agissements de Jeffrey Epstein ?

Complément d’enquête sur ce fait divers tentaculaire qui passionne bien au-delà des frontières américaines.

Une enquête de Virginie Vilar, Olivier Gardette, Guillaume Beaufils, Pierre-Louis Devais et Benoît Sauvage.