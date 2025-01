"90' Enquêtes" : Police de Nîmes, guerre des gangs et trafiquants dans l’arène sur TMC vendredi 31 janvier 2025

Vendredi 31 janvier 2025 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera de revoir sur TMC un numéro du magazine “90' Enquêtes” : « Police de Nîmes : Guerre des gangs et trafiquants dans l’arène ».

A Nîmes, la guerre entre narcotrafiquants fait rage. Depuis 3 ans, la capitale du Gard et ses 150 000 habitants font face à une montée des règlements de comptes sanglants entre bandes rivales. En février dernier, un homme présent sur un point de deal a notamment été abattu devant son enfant de 8 ans.

Alors pour mettre fin à ce fléau, les hommes de la brigade anticriminalité doivent quotidiennement prendre tous les risques pour affronter ces délinquants désormais armés d’armes de guerre.

La BAC fait également la chasse aux cambrioleurs de plus en plus rusés, mais aussi aux voleurs de vélos et de trottinettes qui n’hésitent plus à agir en plein jour et à utiliser la violence pour commettre leurs méfaits.

Et dans certains quartiers de Nîmes, où le taux de pauvreté frôle les 70%, l’économie parallèle explose. Notamment la contrebande de tabac que les policiers surveillent sans répit.