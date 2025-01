"Capital" dimanche 2 février 2025 sur M6 : Abus, gaspillage et gros business, révélations sur l’argent de notre santé

Dimanche 2 février 2025 à 21:10 sur M6, le magazine "Capital" sera consacré à l'argent de notre santé et révélera les abus, le gaspillage et le gros business autour.

Médecins : ils vous soignent, mais à quel prix !

Une consultation d’ophtalmologue à 90 eurs, des opérations chirurgicales qui coûtent un SMIC ou un scanner à 150 euros : pour une majorité de Français, non seulement trouver un rendez-vous médical relève souvent du défi mais en plus, cela leur coûte de plus en plus cher. À tel point qu’un Français sur trois a déjà renoncé à des soins. Faut-il désormais être riche pour se soigner ?

Côté médecins, ces tarifs en hausse sont-ils une nécessité économique, ou profitent-ils de la loi du marché ? Certains médecins auraient-ils dérivé vers la santé-business ? Quel impact sur l’accès aux soins ? Ces pratiques touchent même l’hôpital public. Dans les couloirs, une médecine parallèle s’est installée : la consultation privée. Pour contourner les délais d’attente interminables, des patients acceptent de payer le prix fort.

Patients contraints de sortir la carte bleue pour être soignés, portraits de médecins assumant ces nouvelles pratiques : révélations sur un système de santé qui nous coûte de plus en plus cher.

Médicaments, consultations, hôpitaux : enquête sur un incroyable gaspillage

L’État investit chaque année des milliards pour notre santé. Mais cet argent est-il bien utilisé ? Consultations inutiles, arrêts maladie de confort, médicaments ou matériel de soin gaspillés : nous avons enquêté et il y aurait des économies à faire à tous les étages !

Quand il ne veut pas aller au travail, Pierre a trouvé une technique quasi infaillible. Il dégaine son appli de téléconsultation et se fait prescrire en moins de cinq minutes un arrêt maladie, au frais de la Sécu et donc du contribuable. Combien sont ces Français qui usent et abusent des largesses de l’Assurance Maladie et des médecins ? Les téléconsultations sont aussi un les moyens les plus simples de se faire prescrire beaucoup de médicaments…

Pourtant, chaque Français en jette plus d’1,5 kilo par an ! Montant du gâchis : 10 milliards d’euros par an. Que fait la Sécu pour limiter les dégâts ? À l’hôpital public aussi, c’est l’hémorragie. La majorité des établissements sont dans le rouge, malgré 40 milliards d’euros d’aides exceptionnelles distribuées en trois ans.

Dans les hôpitaux ou en ville, auprès des soignants et de leurs patients, comment mettre fin au grand gâchis des dépenses de santé ?

Pharmacies à prix discount : elles veulent soigner votre portefeuille !

Des produits de soins 20 % moins chers, des compléments alimentaires à - 30 %, des cosmétiques à -50 % … Ces prix bradés, c’est la promesse d’une nouvelle génération de pharmacies. De nouveaux acteurs qui ont compris tout l’intérêt de défendre notre pouvoir d’achat en matière de santé.

Côté officine, l’offensive la plus visible provient de ces pharmacies que vous voyez fleurir partout en France et qui n’ont rien à envier à des supermarchés : promotions, rayons sans cesse réagencés, parcours clients, tous les codes à succès de la grande distribution sont mobilisés.

Derrière ces méthodes et prix choc, se joue un puissant phénomène : des pharmacies qui se regroupent pour peser plus fort dans les négociations avec les laboratoires. Mais pour obtenir ces prix discount, certains vont plus loin : fini le magasin en physique, les ventes ne se font qu’en ligne et vos commandes seront directement livrées chez vous.

Royaume des bonnes affaires ou incitation à la surconsommation, Capital vous éclaire sur cette révolution de la santé à prix discount.