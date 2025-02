"C l’hebdo" samedi 1er février 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5 (vidéo)

Samedi 1er février 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 1er février 2025 :

18:55 C L'hebdo

Censure, budget, "submersion migratoire"…

Lionel Jospin, ancien Premier ministre.

Crash à Washington : une tragédie évitable ?

Jean Serrat, ancien pilote.

Éric Brocardi, porte-parole des pompiers.

20:55 C L'hebdo, la suite

Spéciale Santé pour être en pleine forme...

Michel Cymes, Agathe Lecaron, Thierry Lhermitte, Alain Gustave.



Extrait vidéo

Censure sur le budget : l’appel de Lionel Jospin à la gauche

"J’appelle les socialistes, l'ensemble des forces de gauche, à ne pas voter la censure. (...) Voter la censure aujourd’hui ne serait pas responsable."

Extrait vidéo

Crash à Washington : la responsabilité du pilote de l'hélicoptère est-elle engagée ?

"Il était face à Washington. Repérer un avion au milieu des lumières à 90 mètres de hauteur, on comprend qu’il ne l’ait pas vu"