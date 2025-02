"Affaires sensibles" : Trésor de Lava, embrouilles corses, dimanche 2 février 2025 sur France 2

Dimanche 2 février 2025 à 15:15 sur France 2, le magazine "Affaires sensibles" dévoile les coulisses de l'incroyable épopée du trésor de Lava, mystérieusement englouti il y a plus de mille sept cents ans et qui a fait tourner la tête à tous ceux qui l'ont approché.

C'est l'invraisemblable histoire d’un trésor sous-marin unique au monde, parmi les plus précieux et les plus anciens jamais découverts. Une affaire qui, depuis près de quarante ans, déchaîne les passions en Corse et affole la justice.

Cet inestimable trésor, constitué de centaines de pièces d’or de l'époque romaine, est retrouvé en 1985 par des pêcheurs d'oursins à seulement quelques mètres du rivage, dans le golfe sauvage de Lava, près d’Ajaccio.

Mais les auteurs de cette pêche miraculeuse se gardent bien de déclarer leur trouvaille et empochent en quelques mois des millions d'euros. Ils revendent illégalement à des collectionneurs peu scrupuleux ces monnaies rarissimes datant du IIIe siècle.

Les découvreurs, qui ont accepté de raconter leur histoire pour "Affaires sensibles", sont deux frères jumeaux, fils de bonne famille de l’île de Beauté : Ange et Félix Biancamaria. Grisés par la fièvre de l'or, ils mènent grand train jusqu'à une dénonciation anonyme qui déclenche une tourmente judiciaire qui les poursuit jusqu'à aujourd'hui.

Car le trésor sous-marin appartient officiellement à l'Etat. Un archéologue du ministère de la Culture, Michel L'Hour, s'est mué en détective pour traquer les pièces romaines, éparpillées dans le monde entier.

Un documentaire de Céline Chassé, Arnaud Morel et Thomas Lhoste pour FranceTV Presse.